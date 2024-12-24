Рождественская богатая кутья может быть многокомпонентной, но обязательно постной.

Приближается Рождество 2024, которое не обходится без кутьи. Это сытное блюдо символизирует связь между поколениями и богатство украинских земель. На Сочельник перед Рождеством готовится так называемая богатая кутья - сытная и многокомпонентная, в которую разрешено добавлять любые фрукты, орехи и ягоды. Однако каша должна быть постной, ведь ещё продолжается пост.

Мы рассказали, как готовится традиционная богатая кутья на Рождество с пшеницей и маком.

Богатая кутья - рецепт из пшеницы

Ингредиенты:

пшеница - 200 г;

мак - 50 г;

мёд - 50 г;

сахар - 1 стол. л.;

соль - щепотка;

грецкие орехи - 30 г;

смесь сухофруктов (изюм, курага, клюква) - 100 г;

узвар (по желанию) - 200 г.

Пшеницу промойте несколько раз под проточной водой. Замочите на 2-3 часа или на ночь, если есть возможность. Залейте крупу водой в соотношении 1:3 и варите на небольшом огне 50-60 минут, пока зерна не начнут лопаться. Если взять пропаренную пшеницу, то она варится в 2 раза быстрее и не требует замачивания. В середине варки добавьте в кастрюлю ложку соли.

Мак залейте кипятком и оставьте на 20 минут. Слейте воду и перебейте зерна мясорубкой, блендером или ступкой. Во время измельчения добавьте ложку сахара.

Изюм также залейте кипятком на 20 минут, а курагу и орехи мелко нарежьте. Смешайте остывшую пшеницу с маком, сухофруктами, орехами, заправьте мёдом и разбавьте узваром.

Классическая богатая кутья из пшеницы готова. Далее можно добавить любые другие орехи, фрукты, цукаты или цитрусы.

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