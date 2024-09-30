Тыквенный крем-суп со сливками получается очень вкусным.

Осенью сезон тыквы в самом разгаре, поэтому многие хозяйки, которые любят эту бахчевую культуру, готовят разные блюда с ней. Тыквенный суп пюре или крем-суп - не исключение. УНИАН расскажет, как сварить его так, чтобы понравилось даже тыквенным скептикам.

Вкуснейший тыквенный суп - рецепт с гренками

Тыквенный суп со сливками по этой технологии готовится очень просто, единственное, с чем придется "повозиться" - это тыква. Чистить ее довольно трудно, но если вы вооружитесь качественной металлической овощечисткой или острым ножом, дело пойдет быстро.

Ингредиенты:

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1 кг очищенной тыквы;

2 репчатых лука;

1 средняя морковь;

200-300 мл сливок 10-15%;

растительное масло;

соль, перец;

600 мл воды;

петрушка;

200 гр белого хлеба;

1 ч.л сушеных прованских трав;

2 зубчика чеснока.

Запоминайте, как готовить тыквенный крем суп со сливками по этому рецепту.

Морковь, лук и тыкву очистить от кожуры. Лук нарезать мелким кубиком, обжарить в кастрюле с добавлением растительного масла до золотистого цвета. Морковь натереть на терке и выложить к луку, обжаривать 5 минут. Тыкву нарезать кубиком, добавить к моркови и луку в кастрюлю, залить кипятком, накрыть крышкой и варить на среднем огне примерно 20 минут. За это время овощи станут мягкими.

По истечении указанного времени слить овощной отвар в другую емкость, взять погружной блендер, измельчить морковь, тыкву и лук прямо в кастрюле. Если процесс будет идти тяжело, можно влить 100 гр сливок. Измельчать овощи, пока масса не станет однородной, затем добавить оставшиеся сливки, посолить, поперчить, перемешать. Влить отвар в желаемом количестве, ориентируясь на нужную консистенцию супа.

Поставить тыквенный суп в кастрюле на огонь, прогреть 5 минут до 80 градусов и убрать с плиты. Чеснок слегка раздавить ножом и обжарить на сковороде, смазанной маслом, 1 минуту. С хлеба срезать корочки, нарезать кубиком, выложить к чесноку. Посыпать прованскими травами, перемешать, обжаривать в течение 3-5 минут до золотистого цвета. Подавать тыквенный суп со сливками, украсив измельченной петрушкой, а гренки можно добавить порционно в тарелки или разместить в отдельной емкости.

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