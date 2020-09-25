Такой суп получается невероятно вкусным и наваристым.

Суп с пельменями – это невероятно вкусно, а также еще довольно сытно. Такой ароматный и наваристый суп может быть отличным вариантом первого блюда для праздничного ужина.

Луковый крем-суп с пельменями

Для пельменей

Мука - 2-3 ст.

Молоко - 0,5 ст.

Вода - 0,5 ст.

Яйцо куриное - 1 шт.

Фарш мясной (смешанный) - 800 г

Лук репчатый (большой) - 1 шт.

Соевый соус - 3 ст. л.

Соус устричный - 3 ст. л.

Перец черный молотый - 1 ч. л.

Соль - по вкусу

Масло растительное

Для крема-супа

Бульон - 500 мл

Лук репчатый - 1 шт.

Мука - 2 ст. л.

Сливки (10%) - 50 мл

Укроп - 0,5 пучка

Лук зеленый - 0,5 пучка

Соль - по вкусу

Масло растительное - 1 ст. л.

Прежде всего следует приготовить пельмени. С мяса срезать все пленки и сухожилия. Перекрутить его на мясорубке. Лук очистить и тоже перекрутить. Добавить яйцо, соевый и устричный соусы. Вымешать фарш, при необходимости досолить.

Замесить тесто, завернуть его в пищевую пленку и убрать на 30 минут в холодильник. Достав тесто из холодильника, налепить пельмени.

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Далее обжарить на растительном масле порезанный крупными кубиками лук. Добавить муку и обжарить до золотистого цвета.

Влить бульон, посолить. Варить 10-15 минут до загустения. Добавить зелень. Проварить 5 минут. Потом пюрировать и развести суп сливками до нужной консистенции.

Тем временем отдельно отварить пельмени. Налить в тарелку крем-суп, выложить пельмени и украсить блюдо зеленью.

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Автор: УНИАН