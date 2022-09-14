Каша с тушенкой на зиму прокормит вас зимой и выручит в сложные времена.

Украинцы усиленно готовятся к зиме, ведь из-за войны зима будет сложной и непредсказуемой. Ранее мы рассказывали, как сделать тушенку из свинины или другого мяса - такая заготовка всегда будет полезной. Предлагаем также закрыть на зиму готовое блюдо - тушенку с кашей. Эта заготовка всегда выручит вас в трудной ситуации. Банку можно взять с собой в дорогу или на природу.

Тушёнка с кашей на зиму

Свинина без кости - 1.5 кг.

Крупа по вкусу - 600 г.

Подсолнечное масло - 100 г.

Лук - 2 шт.

Соль - 2 ч.л.

Морковь - 1 шт.

Уксус 9% - 2 ч.л.

Молотый перец по вкусу.

Свинину порезать на средние кубики. Крупу промыть несколько раз под проточной водой. Морковь очистить и натереть на тёрке, а лук нарезать кубиками. На сковороде разогреть часть подсолнечного масла и обжаривать лук 3-4 минуты. Затем выложить к луку морковь и жарить еще 3 минуты. Оставить овощи остывать.

Нарезанную свинину смешать с крупой. Всыпать соль и перец, остывшую овощную зажарку, влить уксус. Все тщательно перемешать.

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Банки и крышки простерилизовать. Выложить тушенку с крупой и овощами в банки так, чтобы от горлышка оставалось 2 см свободного места. Залить смесь в банках водой комнатной температуры. Закрыть банки крышками.

После этого возьмите большую кастрюлю и положите на дно полотенце. Поставьте банки с тушёнкой в кастрюлю и налейте воду так, чтобы она покрывала банки на 2/3. Включите маленький огонь и оставьте банки в кастрюле на 5 часов. Периодически проверяйте, что вода не выкипела.

Затем вытянуть банки с тушенкой и накрыть их толстым одеялом до полного остывания. После этого тушенку можно поставить в прохладное место для хранения. Хранится она 3 месяца.

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