Домашний кекс - это всегда невероятно вкусно. А, если добавить в состав еще, например, апельсины, то десерт будет еще и очень ароматным и нежным.
Апельсиновый кекс с сахарной глазурью
- Мука пшеничная - 200-250 г
- Масло сливочное - 200 г
- Сахар - 200 г
- Яйцо куриное - 4 шт.
- Апельсин (крупный) - 1 шт.
- Какао-порошок - 2 ст. л.
- Разрыхлитель теста - 10 г
- Сахарная пудра - по вкусу
- Вода - по вкусу
Яйца взбить до пышности, всыпать сахар. Добавить мягкое масло и взбить.
Всыпать муку с разрыхлителем. Разделить тесто на две части.
Читайте такжеНежная творожная запеканка: как приготовить невероятную вкуснятину с ягодамиПомыть апельсин, снять цедру и выжать из него сок.
В одну часть теста добавить 4 столовые ложки сока и цедру апельсина, размешать.
Во вторую часть теста добавить просеянное через сито какао.
Смазать форму для выпекания, выложить тесто в шахматном порядке, палочкой сделать разводы. Выпекать 50 минут при температуре 180°С. По готовности остудить.
Приготовление сахарной глазури. Смешать сахарную пудру с водой. Воду подливать понемногу, каждый раз хорошо растирая. Сразу же полить остывший кекс глазурью.
Апельсиновый кекс с бананом
- Мука - 3 ст.
- Яйцо куриное - 4 шт.
- Сахар - 1 ст.
- Сок - 250 мл
- Сливочное масло или маргарин - 250 г
- Сода, гашеная уксусом - 1 ч. л.
- Банан - 2 шт.
- Изюм (по желанию) - 100 г
- Растительное масло (для смазывания формы)
- Соль - щепотка
Заранее вынуть сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры.
Включить духовку. Взбить яйца с сахаром добела.
Добавить апельсиновый сок, соду и еще раз очень хорошо взбить. Добавить сливочное масло, взбить. Всыпать муку небольшими порциями, хорошо перемешать – тесто должно быть, как густая сметана.
Очистить и нарезать бананы.
Смазать форму маслом, обсыпать мукой. Выкладывать тесто порциями, добавляя резаный банан.
Отправить форму с тестом в духовку на среднюю полку. Выпекать при температуре 160°С около 40-50 минут. Дать кексу остыть и можно подавать.
Вас также могут заинтересовать другие рецепты:
- Вкусный и наваристый капустняк: как приготовить аппетитное блюдо
- Невероятно вкусные вергуны: как приготовить хрустящие и пышные вкусности
- Душистый пирог с грибами: как приготовить аппетитную домашнюю выпечку
- Вкусный торт "Молочная девушка": как приготовить нежный десерт
- Бефстроганов из говядины: как приготовить вкусное мясо в сметанном соусе
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram