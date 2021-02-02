Эта выпечка будет прекрасным дополнением к чаю или кофе.

Домашний кекс - это всегда невероятно вкусно. А, если добавить в состав еще, например, апельсины, то десерт будет еще и очень ароматным и нежным.

Апельсиновый кекс с сахарной глазурью

Мука пшеничная - 200-250 г

Масло сливочное - 200 г

Сахар - 200 г

Яйцо куриное - 4 шт.

Апельсин (крупный) - 1 шт.

Какао-порошок - 2 ст. л.

Разрыхлитель теста - 10 г

Сахарная пудра - по вкусу

Вода - по вкусу

Яйца взбить до пышности, всыпать сахар. Добавить мягкое масло и взбить.

Всыпать муку с разрыхлителем. Разделить тесто на две части.

Читайте такжеНежная творожная запеканка: как приготовить невероятную вкуснятину с ягодамиПомыть апельсин, снять цедру и выжать из него сок.

В одну часть теста добавить 4 столовые ложки сока и цедру апельсина, размешать.

Во вторую часть теста добавить просеянное через сито какао.

Смазать форму для выпекания, выложить тесто в шахматном порядке, палочкой сделать разводы. Выпекать 50 минут при температуре 180°С. По готовности остудить.

Приготовление сахарной глазури. Смешать сахарную пудру с водой. Воду подливать понемногу, каждый раз хорошо растирая. Сразу же полить остывший кекс глазурью.

Апельсиновый кекс с бананом

Мука - 3 ст.

Яйцо куриное - 4 шт.

Сахар - 1 ст.

Сок - 250 мл

Сливочное масло или маргарин - 250 г

Сода, гашеная уксусом - 1 ч. л.

Банан - 2 шт.

Изюм (по желанию) - 100 г

Растительное масло (для смазывания формы)

Соль - щепотка

Заранее вынуть сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры.

Включить духовку. Взбить яйца с сахаром добела.

Добавить апельсиновый сок, соду и еще раз очень хорошо взбить. Добавить сливочное масло, взбить. Всыпать муку небольшими порциями, хорошо перемешать – тесто должно быть, как густая сметана.

Очистить и нарезать бананы.

Смазать форму маслом, обсыпать мукой. Выкладывать тесто порциями, добавляя резаный банан.

Отправить форму с тестом в духовку на среднюю полку. Выпекать при температуре 160°С около 40-50 минут. Дать кексу остыть и можно подавать.

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Автор: УНИАН