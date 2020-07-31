Вкусное домашнее печенье: рецепты приготовления выпечки без яиц

Такое печенье готовится очень просто и быстро, а главное - из доступных продуктов.

Есть немало рецептов приготовления вкусного домашнего печенья, в том числе и без использования яиц. Выпечка в результате может быть совершенно разной: песочной, мягкой, нежной или рассыпчатой.

Медовое печенье

Мука - 180 г

Мед - 115 г

Сливочное масло - 60 г

Коричневый сахар - 2 ст.л.

Корица - 1 ст.л.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Соль - щепотка

В сотейник выложить мед, коричневый сахар и сливочное масло. Положить его на плиту и нагревать, помешивая, на слабом огне, пока не растает масло. Снять сотейник с огня и оставить на 5 минут остывать.

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В миске соединить муку, разрыхлитель, соль и корицу. Можно все просеять через сито, чтобы насытить муку кислородом.

Добавить в муку остывшую медово-масляную смесь и замесить мягкое эластичное тесто. Оно должно быть очень мягким и податливым. Следует стараться не добавлять в него лишнюю муку.

Скатать из теста шарики величиной с грецкий орех или чуть больше. Выложить их на застеленный пергаментом противень. Слегка расплющить шарики руками.

Отправить противень с печеньем в разогретую до 200°С духовку на 5-7 минут на средний уровень (следует ориентироваться на особенности своей духовки). Печенье должно слегка подрумяниться сверху и снизу.

Готовое печенье достать из духовки, убрать с противня. Полностью охладить выпечку при комнатной температуре и подавать к столу.

Печенье с жареным луком

Мука - 1 ст.

Растительное масло - 60 мл (+ для обжарки лука)

Соль - 0,25 ч.л.

Сода пищевая - 0,25 ч.л.

Уксус - 1 десерт.л.

Лук репчатый - 1 шт.

Луковицу очистить, помыть и нарезать кубиками. В сковороду налить растительное масло и обжарить нарезанный лук на среднем огне. Выложить в отдельную тарелку лук для охлаждения. Включить разогреваться духовку на 200°С.

В глубокой миске смешать просеянную муку, соль, соду, гашеную уксусом, масло и обжаренный лук. Замесить тесто. Тесто хорошо собирается в шар руками.

На присыпанном мукой столе раскатать тесто. Оно не очень хорошо будет раскачиваться, поэтому лучше делать это небольшими порциями. Далее формочками вырезать печенье. Выложить на противень, застеленный пекарской бумагой, и выпекать 20-25 минут.

Готовому печенью дать остыть.

Печенье на сгущенном молоке

Пшеничная мука - 400 г

Сливочное масло - 150 г

Сгущенное молоко - 400 г

Сливочное масло лучше достать из холодильника за 2-3 часа до замеса. Включить духовку на 180°С.

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В миску для теста (или чашу миксера) выложить сливочное масло. Всыпать в него просеянную муку. Добавить сгущенное молоко. Замесить тесто.

Смазать противень маслом и притрусить мукой.

Руками сформировать печенье-шарики. Оставить между печенюшками по 2-3 см, чтобы они не слиплись в духовке. Выпекать печенье в течение 20-25 минут или до золотистого цвета, учитывая его размер.

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