Мягкие пряники - прекрасная выпечка к семейному чаепитию!

Выпеченные собственноручно пряники на кефире – замечательное лакомство к чаю или кофе. Приготовленные на кефире они получаются пышными и воздушными, а сверху такие пряники можно покрыть глазурью.

Пряники на кефире

Мука - 550 г

Кефир - 350 мл

Сахар - 220 г

Яичные желтки - 2 шт.

Яичные белки - 1 шт.

Мед - 3 ст. л.

Растительное масло - 3 ст. л.

Сода пищевая - 0,75 ч. л.

Взять яйца, отделить белки от желтков. К желткам добавить мед и сахарный песок. Все ингредиенты взбить до получения однородной массы.

Читайте такжеЗаварные кольца с творожным кремом: как приготовить нежный десертВ большую миску влить кефир и масло, смешать их. Затем влить полученную яично-сахарную массу. Все компоненты слегка взбить миксером.

Далее следует порционно добавлять просеянную муку с пищевой содой, каждый раз вымешивая ингредиенты. Замесить мягкое и не тугое тесто (муки может понадобиться больше или меньше).

Далее следует присыпать рабочую поверхность присыпьте мукой. Само тесто тоже обвалять немного в муке и немного раскатать толщиной 1-1,5 см. С помощью стакана или специальной формы вырезать из теста кружки.

Противень застелить пекарской бумагой и выложить пряничные заготовки. Отправить их в заранее разогретую до 180°С духовку и выпекать примерно 25 минут.

Если пряники будут покрываться глазурью, то сделать это следует, как пройдет указанное время выпекания, а затем вернуть их обратно в духовку еще на 10 минут. Только что испеченные домашние пряники лучше всего остудить, выложив их на решетку.

Пряники шоколадные на кефире

Мука пшеничная - 450-500 г

Кефир жирностью 2,5% - 250 мл

Сахар - 200 г

Яйцо - 1 шт.

Растительное масло без запаха - 100 мл

Ванильный сахар - 1 пакетик

Сода - 1 ч. л. без верха (погасить уксусом)

Какао - 3 ст. л.

Соль - щепотка

Для украшения

Сахарная пудра

В миску разбить куриное яйцо, добавляем сахар и соль. Взбить миксером до побеления массы. Добавить какао и продолжать взбивать миксером до однородности.

Влить кефир, добавить соду, погашенную уксусом, ванильный сахар, растительное масло и продолжать взбивать до однородности.

Далее понемногу всыпать просеянную муку (ее может уйти больше или меньше), тщательно перемешивая ложкой. В результате должно получиться мягкое тесто по консистенции как пластилин.

Разделить тесто на одинаковые кусочки, скатать их в шарики. Или можно раскатать тесто в пласт толщиной 1-1,5 см и вырезать пряники стаканом. Макать шарики с одной стороны в сахарную пудру.

Противень смазать растительным маслом или застелить пергаментом. Выложить на него шарики пудрой вверх. Чуть прижать их ладонью.

Отправить их в разогретую до 180-200°С духовку и выпекать 20-25 минут, до легкой румяности. Ориентироваться следует на собственную духовку.

Пряники на кефире с начинкой

Мука - 700 г

Кефир - 300 мл

Сахар - 1 ст.

Подсолнечное масло - 2 ст. л.

Желтки - 2 шт.

Сода - 0,5 ч. л.

Ваниль

Джем (или ягоды, варенье, шоколад, конфеты)

В емкость влить кефир, добавить гашеную уксусом соду, сахар, ванилин и соль. Все размешать, чтобы крупинки растворились.

Читайте такжеПышные и румяные оладьи: как приготовить нежные вкусностиДобавить яичный желток и масло, перемешать. Далее постепенно добавлять частями муку и замесить тесто. Оно должно получиться не твердым.

Раскатать тесто, если понадобится, можно подпилить поверхность мукой. С помощью стакана или формочек вырезать кружочки. В серединку добавить немножко густого джема. Осторожно приподняв края вверх, защипнуть, сформировать шарик.

Выложить пряничные заготовки на пергаментную бумагу швами вниз, выпекать до золотистого цвета около получаса.

Вас также могут заинтересовать другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН