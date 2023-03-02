Песочные кольца с орехами уже мало где продаются, но легко готовятся дома.

Нежные и хрустящие песочные кольца с арахисом - знакомые многим украинцам лакомства. В нашем детстве такое печенье продавалось на каждом шагу, но сейчас оно редко бывает в магазинах. Это печенье совсем нетрудно приготовить дома. Просто рецепт песочного теста с орехами публикует УНИАН.

Ранее мы писали, как приготовить очень простое и ароматное имбирное печенье.

Песочное тесто с арахисом

Ингредиенты:

Видео дня

пшеничная мука - 320 г;

сливочное масло или маргарин - 200 г;

сахар - 120 г;

яйца - 2 шт.;

разрыхлитель для теста - 1 чайн.л.;

ванильный сахар - 1 чайн.л.;

щепотка соли;

арахис - 70 г.

Масло заранее вынуть из холодильника на пару часов, чтобы оно стало мягким. Если на это нет времени, можно размягчить масло в микроволновке за несколько секунд. Нарезать мягкое масло кубиками, смешать с обычным и ванильным сахаром, щепоткой соли и одним яйцом. Второе яйцо понадобится для смазывания печенья.

Муку просеять несколько раз и всыпать в тесто. Перемешивать тесто на минимальном обороте миксера примерно 15 секунд. Получится песочная крошка. Замесить крошку в однородное тесто. Не нужно месить долго, иначе тесто затвердеет. Как только тесто станет однородным - заверните его в пленку и оставьте в холодильнике 30 минут.

Арахис поджарить на сухой сковороде, если он не жареный. Затем измельчить орехи. Сделать это можно так: выложите орехи в пакет и несколько раз проведите по пакету скалкой.

Присыпьте стол мукой, чтобы тесто не прилипло. Песочное тесто тонко раскатайте и вырежьте кольца. Удобно делать это с помощью стакана и пробки от бутылки. Смазать кольца взбитым яйцом и посыпать орехами. Выложить на противень с бумагой для выпечки.

Поставить песочные кольца в разогретую до 180° духовку. Выпекать печенье примерно 20-15 минут. Кольца должны быть не румяными, а бледными. Не передержите их, иначе песочное тесто станет твердым.

Вас также могут заинтересовать новости: