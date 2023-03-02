Нежные и хрустящие песочные кольца с арахисом - знакомые многим украинцам лакомства. В нашем детстве такое печенье продавалось на каждом шагу, но сейчас оно редко бывает в магазинах. Это печенье совсем нетрудно приготовить дома. Просто рецепт песочного теста с орехами публикует УНИАН.
Ранее мы писали, как приготовить очень простое и ароматное имбирное печенье.
Песочное тесто с арахисом
Ингредиенты:
- пшеничная мука - 320 г;
- сливочное масло или маргарин - 200 г;
- сахар - 120 г;
- яйца - 2 шт.;
- разрыхлитель для теста - 1 чайн.л.;
- ванильный сахар - 1 чайн.л.;
- щепотка соли;
- арахис - 70 г.
Масло заранее вынуть из холодильника на пару часов, чтобы оно стало мягким. Если на это нет времени, можно размягчить масло в микроволновке за несколько секунд. Нарезать мягкое масло кубиками, смешать с обычным и ванильным сахаром, щепоткой соли и одним яйцом. Второе яйцо понадобится для смазывания печенья.
Муку просеять несколько раз и всыпать в тесто. Перемешивать тесто на минимальном обороте миксера примерно 15 секунд. Получится песочная крошка. Замесить крошку в однородное тесто. Не нужно месить долго, иначе тесто затвердеет. Как только тесто станет однородным - заверните его в пленку и оставьте в холодильнике 30 минут.
Арахис поджарить на сухой сковороде, если он не жареный. Затем измельчить орехи. Сделать это можно так: выложите орехи в пакет и несколько раз проведите по пакету скалкой.
Присыпьте стол мукой, чтобы тесто не прилипло. Песочное тесто тонко раскатайте и вырежьте кольца. Удобно делать это с помощью стакана и пробки от бутылки. Смазать кольца взбитым яйцом и посыпать орехами. Выложить на противень с бумагой для выпечки.
Поставить песочные кольца в разогретую до 180° духовку. Выпекать печенье примерно 20-15 минут. Кольца должны быть не румяными, а бледными. Не передержите их, иначе песочное тесто станет твердым.