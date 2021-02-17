Такие вкусности хорошо сочетаются с чаем или кофе.

Печенье в форме на газу – вкусное лакомство, которое довольно легко приготовить. Главное, чтобы в наличии оказалась специальная форма для печенья.

Печенье в форме на газу

Мука пшеничная - 1,5-2 ст.

Сахар - 150 г

Сливочное масло - 200 г

Яйца - 4-5 шт.

Уксус - 1 ст. л.

Сода - 0,5 ч. л.

Соль - щепотка

Яйца перетереть с сахаром и солью, лучше всего миксером.

Сливочное масло растопить и влить его в массу. Потом взбить ее еще раз. Добавить соду, погашенную уксусом.

Всыпать муку и продолжать замешивать тесто до единой консистенции.

Положить разогревать форму на огне. Влить в нее тесто. Готовить печенье по 2-3 минуты с каждой стороны – оно быстро печется.

Печенье "Грибочки" в форме на газу

Мука пшеничная - 380 г

Сливочное масло - 300 г

Яйца - 2 шт.

Сахар - 120 г

Ванильный сахар - 10 г

Соль - 1 г

Разрыхлитель - 7 г

Для украшения

Молочный шоколад - 100 г

Белый шоколад - 100 г

Мак пищевой - 80 г

Сливочное масло следует предварительно размягчить, достав из холодильника и оставив на несколько часов на кухонном столе.

К мягкому маслу насыпать сахар и ванильный сахар, растереть ложкой до однородности. Далее разбивать по одному яйца до полученной массы, растирать ее ложкой.

Просеять муку, смешанную с солью и разрыхлителем. Быстро замесить тесто и положить в холодильник примерно на час.

Наполнить форму тестом (смазывать ее не надо). Выпекать на газу, регулируя время до получения желаемой румяности печенья.

Растопить на водяной бане молочный шоколад. Окунуть в растопленный шоколад шляпки грибочков. Когда шоколад застынет, растопить также на водяной бане белый шоколад. Окунать в него ножки грибов, затем сразу же опускать их в мак.

Печенье в форме на газу на минеральной воде

Мука пшеничная - 600 г

Сливочное масло - 200 г

Сахар - 165 г

Яйца - 4 шт.

Ванильный сахар - 10 г

Минеральная вода - 200 мл

Разрыхлитель - 5 г

Сливочное масло растереть добела с сахаром, добавить ванильный сахар и продолжать взбивать до пышности.

Вбить по одному все яйца, всыпать муку и разрыхлитель, влить воду минеральную, все перемешать.

Выложить тесто в форму и выпекать около 3 минут с каждой стороны.

Чтобы такое печенье во время охлаждения не отсырело, лучше всего выкладывать их на решетку, а не на цельную поверхность. Печенье хорошо сочетается с чаем или кофе.

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Автор: УНИАН