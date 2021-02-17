Вкусное печенье в форме на газу - рецепт / фото koolinar.ru

Печенье в форме на газу – вкусное лакомство, которое довольно легко приготовить. Главное, чтобы в наличии оказалась специальная форма для печенья.

Печенье в форме на газу

  • Мука пшеничная - 1,5-2 ст.
  • Сахар - 150 г
  • Сливочное масло - 200 г
  • Яйца - 4-5 шт.
  • Уксус - 1 ст. л.
  • Сода - 0,5 ч. л.
  • Соль - щепотка

Яйца перетереть с сахаром и солью, лучше всего миксером.

Сливочное масло растопить и влить его в массу. Потом взбить ее еще раз. Добавить соду, погашенную уксусом.

Всыпать муку и продолжать замешивать тесто до единой консистенции.

Положить разогревать форму на огне. Влить в нее тесто. Готовить печенье по 2-3 минуты с каждой стороны – оно быстро печется.

Печенье "Грибочки" в форме на газу

  • Мука пшеничная - 380 г
  • Сливочное масло - 300 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Сахар - 120 г
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Соль - 1 г
  • Разрыхлитель - 7 г

Для украшения

  • Молочный шоколад - 100 г
  • Белый шоколад - 100 г
  • Мак пищевой - 80 г

Сливочное масло следует предварительно размягчить, достав из холодильника и оставив на несколько часов на кухонном столе.

К мягкому маслу насыпать сахар и ванильный сахар, растереть ложкой до однородности. Далее разбивать по одному яйца до полученной массы, растирать ее ложкой.

Как приготовить печенье в форме на газу / фото ua.depositphotos.com

Просеять муку, смешанную с солью и разрыхлителем. Быстро замесить тесто и положить в холодильник примерно на час.

Наполнить форму тестом (смазывать ее не надо). Выпекать на газу, регулируя время до получения желаемой румяности печенья.

Растопить на водяной бане молочный шоколад. Окунуть в растопленный шоколад шляпки грибочков. Когда шоколад застынет, растопить также на водяной бане белый шоколад. Окунать в него ножки грибов, затем сразу же опускать их в мак.

Печенье в форме на газу на минеральной воде

  • Мука пшеничная - 600 г
  • Сливочное масло - 200 г
  • Сахар - 165 г
  • Яйца - 4 шт.
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Минеральная вода - 200 мл
  • Разрыхлитель - 5 г

Сливочное масло растереть добела с сахаром, добавить ванильный сахар и продолжать взбивать до пышности.

Вбить по одному все яйца, всыпать муку и разрыхлитель, влить воду минеральную, все перемешать.

Выложить тесто в форму и выпекать около 3 минут с каждой стороны.

Чтобы такое печенье во время охлаждения не отсырело, лучше всего выкладывать их на решетку, а не на цельную поверхность. Печенье хорошо сочетается с чаем или кофе.

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Автор: УНИАН