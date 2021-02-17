Печенье в форме на газу – вкусное лакомство, которое довольно легко приготовить. Главное, чтобы в наличии оказалась специальная форма для печенья.
Печенье в форме на газу
- Мука пшеничная - 1,5-2 ст.
- Сахар - 150 г
- Сливочное масло - 200 г
- Яйца - 4-5 шт.
- Уксус - 1 ст. л.
- Сода - 0,5 ч. л.
- Соль - щепотка
Яйца перетереть с сахаром и солью, лучше всего миксером.
Сливочное масло растопить и влить его в массу. Потом взбить ее еще раз. Добавить соду, погашенную уксусом.
Всыпать муку и продолжать замешивать тесто до единой консистенции.
Положить разогревать форму на огне. Влить в нее тесто. Готовить печенье по 2-3 минуты с каждой стороны – оно быстро печется.
Печенье "Грибочки" в форме на газу
- Мука пшеничная - 380 г
- Сливочное масло - 300 г
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 120 г
- Ванильный сахар - 10 г
- Соль - 1 г
- Разрыхлитель - 7 г
Для украшения
- Молочный шоколад - 100 г
- Белый шоколад - 100 г
- Мак пищевой - 80 г
Сливочное масло следует предварительно размягчить, достав из холодильника и оставив на несколько часов на кухонном столе.
К мягкому маслу насыпать сахар и ванильный сахар, растереть ложкой до однородности. Далее разбивать по одному яйца до полученной массы, растирать ее ложкой.
Просеять муку, смешанную с солью и разрыхлителем. Быстро замесить тесто и положить в холодильник примерно на час.
Наполнить форму тестом (смазывать ее не надо). Выпекать на газу, регулируя время до получения желаемой румяности печенья.
Растопить на водяной бане молочный шоколад. Окунуть в растопленный шоколад шляпки грибочков. Когда шоколад застынет, растопить также на водяной бане белый шоколад. Окунать в него ножки грибов, затем сразу же опускать их в мак.
Печенье в форме на газу на минеральной воде
- Мука пшеничная - 600 г
- Сливочное масло - 200 г
- Сахар - 165 г
- Яйца - 4 шт.
- Ванильный сахар - 10 г
- Минеральная вода - 200 мл
- Разрыхлитель - 5 г
Сливочное масло растереть добела с сахаром, добавить ванильный сахар и продолжать взбивать до пышности.
Вбить по одному все яйца, всыпать муку и разрыхлитель, влить воду минеральную, все перемешать.
Выложить тесто в форму и выпекать около 3 минут с каждой стороны.
Чтобы такое печенье во время охлаждения не отсырело, лучше всего выкладывать их на решетку, а не на цельную поверхность. Печенье хорошо сочетается с чаем или кофе.
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