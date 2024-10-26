Автор рецепта предлагает готовить булочки в мультипечи - так они получаются быстрее.

В сети появился новый рецепт булочек на скорую руку. Автор рецепта блогер Farmersgirl Kitchen Джанис Патти предлагает готовить булочки в мультипечи (аэрофритюрнице) - выпечка будет готова всего за 10 минут. Об этом пишет Mirror.

"Этот быстрый и простой рецепт позволяет приготовить четыре восхитительных булочки, которые просто тают во рту", - говорит Джанис.

По ее словам, мультипечь отлично подходит для выпечки, так как она быстро нагревается благодаря компактному размеру и вентилятору. Булочки, по ее словам, лучше всего выпекаются на сильном огне, а циркулирующее тепло в аэрофритюрнице помогает обеспечить их равномерное пропекание.

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Быстрые булочки - рецепт

Мука - 150г;

разрыхлитель - 0,5 ч.л;

масло сливочное - 40г;

сахарная пудра - 25г;

молоко - 60 мл.

Как приготовить булочки в мультипечи - пошаговый рецепт

Время подготовки, по словам автора рецепта, занимает всего 5 минут, а готовятся булочки - всего 10 минут.

Смешайте муку и разрыхлитель в небольшой миске.

Нарежьте холодное сливочное масло на мелкие кусочки и смешайте его с мукой, пока смесь не станет похожа на мелкие панировочные сухари.

Добавьте в смесь сахар, а затем молоко. Замесите мягкое тесто и сформируйте из него шар.

Посыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в плоский лист толщиной около 2 см. С помощью формочки вырежьте четыре булочки.

Положите лист пергамента на дно аэрогриля и разложите сверху четыре булочки. Слегка смажьте верхушки булочек молоком.

Выпекайте булочки 10 минут при температуре 185 °C.

Джанис рекомендует подавать булочки с джемом или сливками.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как приготовить домашние булочки всего из пяти ингредиентов.

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