В сети появился новый рецепт булочек на скорую руку. Автор рецепта блогер Farmersgirl Kitchen Джанис Патти предлагает готовить булочки в мультипечи (аэрофритюрнице) - выпечка будет готова всего за 10 минут. Об этом пишет Mirror.
"Этот быстрый и простой рецепт позволяет приготовить четыре восхитительных булочки, которые просто тают во рту", - говорит Джанис.
По ее словам, мультипечь отлично подходит для выпечки, так как она быстро нагревается благодаря компактному размеру и вентилятору. Булочки, по ее словам, лучше всего выпекаются на сильном огне, а циркулирующее тепло в аэрофритюрнице помогает обеспечить их равномерное пропекание.
Быстрые булочки - рецепт
- Мука - 150г;
- разрыхлитель - 0,5 ч.л;
- масло сливочное - 40г;
- сахарная пудра - 25г;
- молоко - 60 мл.
Как приготовить булочки в мультипечи - пошаговый рецепт
Время подготовки, по словам автора рецепта, занимает всего 5 минут, а готовятся булочки - всего 10 минут.
- Смешайте муку и разрыхлитель в небольшой миске.
- Нарежьте холодное сливочное масло на мелкие кусочки и смешайте его с мукой, пока смесь не станет похожа на мелкие панировочные сухари.
- Добавьте в смесь сахар, а затем молоко. Замесите мягкое тесто и сформируйте из него шар.
- Посыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в плоский лист толщиной около 2 см. С помощью формочки вырежьте четыре булочки.
- Положите лист пергамента на дно аэрогриля и разложите сверху четыре булочки. Слегка смажьте верхушки булочек молоком.
- Выпекайте булочки 10 минут при температуре 185 °C.
Джанис рекомендует подавать булочки с джемом или сливками.
Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как приготовить домашние булочки всего из пяти ингредиентов.