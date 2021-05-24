Оладьи - вкусное блюдо, отличный вариант для завтрака. Очень часто их готовят на кефире. Однако приготовить оладьи можно на молоке, они выйдут несколько тоньше, но очень вкусными и ароматными.
Подавать такие вкусности можно любимым с вареньем, медом, сиропами или со сгущенкой.
Оладьи на молоке
- Мука - 1,5-2 ст.
- Молоко - 200 мл
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Сахар - 1-2 ст. л.
- Разрыхлитель для теста - 1 ч. л. (с горкой)
- Соль - по вкусу
- Масло растительное для жарки
Соединить яйцо с сахаром (его лучше брать по собственному вкусу). Бросить щепотку соли. Хорошо взбить венчиком яйцо с сахаром и солью.
Читайте такжеМясо по-французски с картошкой: как приготовить вкусное блюдоДобавить разрыхлитель для теста. Далее всыпать половину муки.
Влить половину молока. Хорошо все перемешать венчиком, чтобы не было комочков. Затем досыпать оставшуюся муку и влить остальное молоко. Снова вымешать тесто венчиком.
По консистенции тесто должно быть как густая сметана, поэтому муку лучше добавлять постепенно, ложками. Муки может потребоваться больше или меньше, в зависимости от ее сорта и качества.
Разогреть сковороду с растительным маслом. С помощью ложки сформировать небольшие оладьи, выкладывая на сковороду тесто ложкой. Обжаривать их 1,5-2 минуты на среднем огне.
Перевернуть оладьи на вторую сторону и жарить еще 1-2 минуты. Готовые оладьи выложить на бумажную салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла.
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