Блины с красной рыбой – не просто очень вкусное, а еще эффектное блюдо, которое прекрасно будет смотреться на любом праздничном застолье. Они красивы в разрезе, особенно если добавить в начинку мягкий сыр, зелень, огурец, авокадо или зеленый лук.
Блины с красной рыбой
- Мука - 200 г
- Молоко - 1 ст.
- Яйца - 1 шт.
- Сахар - 1 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Вода - 100 мл
- Сода пищевая - 0,25 ч. л.
Для начинки
- Красная рыба (соленая) - 150 г
- Мягкий сыр (моцарелла) - 150 г
- Укроп - по вкусу
Яйцо разбить в миску, добавить соль и сахар, перемешать.
Читайте такжеВкуснейшие блины на Масленицу: рецепты лучших праздничных лакомствВлить молоко, всыпать муку и соду, перемешать. До нужной консистенции разбавить тесто теплой или горячей водой. По желанию можно добавить растительное масло.
Разогреть сковороду, смазать растительным маслом и пожарить блины с двух сторон до готовности. Готовые блины смазывать сливочным маслом, чтобы они не слиплись между собой.
Сыр натереть на крупной терке.
На каждый блин выложить натертый сыр, кусочки красной рыбы и скрутить рулетом. По желанию каждый рулет можно порезать на маленькие кусочки.
Блины с лососем и сыром
- Мука - 1 ст.
- Молоко - 2 ст.
- Яйца куриные - 2-3 шт.
- Соль - по вкусу
- Сахар - по вкусу
- Масло - 30 г
Для начинки
- Мягкий сыр - 70-100 г
- Лосось малосоленый - 100 г
Белки отделить от желтков. Взбить белки.
Желтки растереть с сахаром. Добавьте масло, муку, горячее молоко и соль. Вымесить смесь до однородной массы.
Добавить в тесто белки. Хорошо перемешать его до однородной массы.
Выпекать небольшие блинчики на хорошо разогретой сковороде с двух сторон.
Филе лосося порезать на тонкие кусочки. Блины намазать кремообразным сыром и положить кусочки лосося. Скрутить блинчики в трубочку.
Блины с семгой и икрой
- Мука - 400 г
- Молоко - 500 мл
- Яйца - 3 шт.
- Растительное масло - 6 ст. л.
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
- Сахар - 1-2 ст. л.
- Соль - 0,5 ч. л.
Для начинки
- Семга - по вкусу
- Икра - по вкусу
- Сыр сливочный - по вкусу
Взбить яйца в глубокой посуде. Смешать их с молоком и растительным маслом. Добавить сахар, соль и разрыхлитель.
Читайте такжеНевероятные блины с семгой: как приготовить яркое блюдо на МасленицуДалее всыпать постепенно муку, просеивая ее через сито. Хорошо размешать, чтобы не было комков. Тесто в итоге должно получиться жидким.
Разогреть сковородку. На раскаленную сковороду вылить половник теста, равномерно распределяя его по поверхности. Обжарить блины с двух сторон, сразу же накрыть их полотенцем.
Нарезать семгу на тоненькие кусочки и положить на блины. Туда же добавить икру. Размазать полоску сливочного сыра. Скрутить блины в рулетики. Разрезать каждый рулетик наискосок и выложить аккуратно на блюдо.
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