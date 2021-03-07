Яркие блины можно подавать на любое семейное торжество, либо же разнообразить ими ежедневное меню.

Блины с красной рыбой – не просто очень вкусное, а еще эффектное блюдо, которое прекрасно будет смотреться на любом праздничном застолье. Они красивы в разрезе, особенно если добавить в начинку мягкий сыр, зелень, огурец, авокадо или зеленый лук.

Блины с красной рыбой

Мука - 200 г

Молоко - 1 ст.

Яйца - 1 шт.

Сахар - 1 ст. л.

Соль - по вкусу

Вода - 100 мл

Сода пищевая - 0,25 ч. л.

Для начинки

Красная рыба (соленая) - 150 г

Мягкий сыр (моцарелла) - 150 г

Укроп - по вкусу

Яйцо разбить в миску, добавить соль и сахар, перемешать.

Читайте такжеВкуснейшие блины на Масленицу: рецепты лучших праздничных лакомствВлить молоко, всыпать муку и соду, перемешать. До нужной консистенции разбавить тесто теплой или горячей водой. По желанию можно добавить растительное масло.

Разогреть сковороду, смазать растительным маслом и пожарить блины с двух сторон до готовности. Готовые блины смазывать сливочным маслом, чтобы они не слиплись между собой.

Сыр натереть на крупной терке.

На каждый блин выложить натертый сыр, кусочки красной рыбы и скрутить рулетом. По желанию каждый рулет можно порезать на маленькие кусочки.

Блины с лососем и сыром

Мука - 1 ст.

Молоко - 2 ст.

Яйца куриные - 2-3 шт.

Соль - по вкусу

Сахар - по вкусу

Масло - 30 г

Для начинки

Мягкий сыр - 70-100 г

Лосось малосоленый - 100 г

Белки отделить от желтков. Взбить белки.

Желтки растереть с сахаром. Добавьте масло, муку, горячее молоко и соль. Вымесить смесь до однородной массы.

Добавить в тесто белки. Хорошо перемешать его до однородной массы.

Выпекать небольшие блинчики на хорошо разогретой сковороде с двух сторон.

Филе лосося порезать на тонкие кусочки. Блины намазать кремообразным сыром и положить кусочки лосося. Скрутить блинчики в трубочку.

Блины с семгой и икрой

Мука - 400 г

Молоко - 500 мл

Яйца - 3 шт.

Растительное масло - 6 ст. л.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Сахар - 1-2 ст. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Для начинки

Семга - по вкусу

Икра - по вкусу

Сыр сливочный - по вкусу

Взбить яйца в глубокой посуде. Смешать их с молоком и растительным маслом. Добавить сахар, соль и разрыхлитель.

Читайте такжеНевероятные блины с семгой: как приготовить яркое блюдо на МасленицуДалее всыпать постепенно муку, просеивая ее через сито. Хорошо размешать, чтобы не было комков. Тесто в итоге должно получиться жидким.

Разогреть сковородку. На раскаленную сковороду вылить половник теста, равномерно распределяя его по поверхности. Обжарить блины с двух сторон, сразу же накрыть их полотенцем.

Нарезать семгу на тоненькие кусочки и положить на блины. Туда же добавить икру. Размазать полоску сливочного сыра. Скрутить блины в рулетики. Разрезать каждый рулетик наискосок и выложить аккуратно на блюдо.

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Автор: УНИАН