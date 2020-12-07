Одесский ресторатор Либкин рассказал о собственном рецепте лечо из перцев.

Одесский ресторатор, собственник ресторанов "Дача", "Тавернетта", "Пан-пицца" и сети кафе "Компот" Савва Либкин рассказал, как приготовить вкусное лечо. Компанию в приготовлении ему составил известный журналист Дмитрий Гордон. Лечо - это венгерская овощная закуска с томатным привкусом, основным ингредиентом которой является сладкий перец. Эту закуску можно разложить по стерилизованным банкам, чтобы закрыть на зиму.

Рецепт лечо от Либкина

Сладкий перец - 1 кг.

Помидоры - 500 г.

Морковь - 200 г.

Чеснок - 100 г.

Оливковое масло - 200 мл.

Сладкая паприка порошок - 10 г.

Лавровый лист - 4 шт.

Мед - 50 г.

Уксус - 30 мл.

30 мл уксуса

Соль и перец горошком по вкусу.

Крупные разноцветные перцы очистить от кожуры, обжечь на газовой плите, на самом сильном огне. Разрезать перцы пополам, удалить семена и плодоножки и нарезать крупными кусками. Томаты надрезать сверху и на несколько секунд опустить в кипяток, снять кожицу, нарезать дольками. Лук очистить и также нарезать дольками. Морковь почистить и нарезать полукругами. Чеснок мелко порубить.

В большой сковороде готовить лук и морковь на оливковом масле до полуготовности. Затем добавить перец и готовить ещё 25 минут, пока перец не станет мягким. Последними добавить томаты, закрыть сковородку крышкой и готовить еще 30 минут на маленьком огне. За 5 минут до готовности добавить чеснок и паприку. Затем положить лавровый лист, мед, перец горошком, немного уксуса и соли.

Лечо накрыть крышкой и оставить до полного остывания. Подавать как холодную закуску или закрыть на зиму.

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Автор: Екатерина Пулатова