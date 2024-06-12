Фаршированные фьори - цветки цукини - одно из самых популярных летних блюд, которое хоть раз нужно попробовать.

Фаршированные цветки цукини или фьори - это блюдо итальянской кухни ("fiori" с итальянского - цветы). Традиционно для рецепта берут свежие нераскрытые цветки цукини, но подойдут также цветки кабачков или тыквы. Их можно наполнять самыми разнообразными начинками - моцареллой, рикоттой, анчоусами, каперсами. В Турции из цветков кабачка готовят долму с начинкой из риса и овощей. Но мы остановимся на старой доброй классике - фаршированные цветки цуккини с сыром моцарелла. Они настолько невероятно вкусны, что вам захочется, чтобы сезон цуккини был круглый год!

Для этого блюда обычно выбирают "мужские" цветки цукини, кабачков или тыквы - на длинном тонком черешке, которые не плодоносят.

Цветки цукини, жареные в кляре на сковороде предлагает приготовить профессиональный кулинар и итальянка по происхождению Кристина Конте.

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Ранее мы рассказывали, что приготовить из кабачков на сковороде и не только - пиццу, суп или маффины.

Фаршированные цветки цукини - рецепт

Ингредиенты:

40 г муки;

¼ ч. л. соли;

80 мл воды (можно взять газированной);

1 ч. л. молока;

8 цветков цукини;

8 небольших ломтиков сыра моцарелла (нарезать по размеру цветков);

8 анчоусов (по желанию);

растительное масло.

Как приготовить цветки цукини с сыром

Приготовьте кляр: смешайте муку, соль, молоко. Порциями добавьте воду, взбивая смесь венчиком или вилкой. Взбивайте в течение 2 минут, отставьте в сторону. Удалите пестик и стебель цветков, затем аккуратно промойте их и высушите на бумажном полотенце.

Ничего страшного, если они немного порвутся или вы раскроете их полностью.

Поместите кусочек сыра внутрь каждого цветка (если вы раскрыли цветки, то заверните их вокруг сыра). По желанию добавьте анчоус поверх моцареллы. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обмакните фаршированные цуккини в кляр, выньте вилкой, дайте излишкам кляра стечь. Выложите на горячую сковороду и обжарьте в течение около 2 минут с одной стороны, а затем с другой. Если немного сыра вытечет, это не испортит конечный результат.

После приготовления переложите цветки на тарелку с бумажным полотенцем - оно впитает лишнее масло.

Цветки цукини в кляре можно есть холодными, но они гораздо вкуснее, когда горячие!

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