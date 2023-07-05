Простые блюда из кабачков на сковороде и в духовке, если на жареные вы уже смотреть не можете.

Кабачок - полезный, низкокалорийный и гипоаллергенный овощ. Его просто готовить, и он прекрасен практически в любых сочетаниях, а не только жареные в кляре или оладьях. Рассказываем, что приготовить из кабачков на ужин быстро, необычно и из доступных продуктов.

Фриттата с кабачками

Фритатта - это итальянский омлет с добавками. В него кладут овощи, зелень, мясо, сыр. Кабачки тоже можно.

Ингредиенты:

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кабачок - 1 шт. (средний);

болгарский перец - 1 шт.;

лук - 1 шт.;

яйца - 4 шт.;

молоко - 1/2 стакана;

зелень - пучок;

растительное масло - 2 ст. л.;

соль - по вкусу;

черный молотый перец - по вкусу.

Очистите кабачок от кожуры и семян и нарежьте тонкой соломкой. Нарежьте соломкой перец, лук - мелкими кубиками. Порубите зелень.

Обжарьте лук до мягкости, добавьте кабачки, посолите и поперчите. Накройте крышкой и готовьте еще 2 минуты. Взбейте яйца с молоком, добавьте зелень, сладкий перец, перемешайте. Залейте смесью кабачки с луком. Готовьте на медленном огне на сковороде или поставьте в духовку - на 15-20 минут.

Пицца из кабачков

Блюда из тертых кабачков бывают не только оладьями. Приготовьте, к примеру, кабачковую пиццу - для нее не нужно замешивать тесто и в этом ее главный плюс.

Ингредиенты:

кабачки - 2 шт.;

яйцо - 1 шт.;

куриная грудка - 1 шт.;

помидор - 1 шт.;

твердый сыр - 100 г;

укроп - 1 пучок;

петрушка - 1 пучок;

зеленый лук - 1 пучок;

мука - 5 ст. л.;

соль - 1/2 ст. л.;

черный молотый перец - по вкусу;

сливочное масло - 50 г;

панировочные сухари - 2 ст. л.

Натрите кабачки на крупной терке, отожмите, чтобы избавиться от лишней влаги. Добавьте яйцо, измельченную зелень, муку, соль, перец, перемешайте.

Смажьте форму сливочным маслом, присыпьте сухарями. Выложите приготовленное тесто, сверху положите отварное филе курицы и слайсы помидора. Посыпьте сверху натертым сыром. Отправьте запекаться в разогретую до 180°С духовку на 25-30 минут.

Суп-пюре из кабачков

Если духовку включать не хочется, то можно приготовить простой и диетический супчик. Со сливками он получается очень нежный.

Ингредиенты:

кабачки - 2 шт.;

сливки - 200 мл;

соль - 1 ч. л.;

укроп - 1 пучок;

ржаные сухарики (по желанию).

Натрите кабачки на мелкой терке.

Совет: лучше взять молодые овощи, без семечек.

Положите в кастрюлю, залейте водой - она должна покрыть мякоть. Готовьте на среднем огне, до состояния каши. Посолите, взбейте блендером. Добавьте измельченный укроп и слегка теплые сливки, перемешайте. Подавать можно с сухариками.

Маринованные кабачки

Для этой закуски кабачки достаточно замариновать - они приобретут остро-сладкий вкус и прекрасны в сочетании с рыбой или мясом.

Ингредиенты:

кабачки - 2 шт.;

соль - 1 ч. л.;

чеснок - 2 зубчика;

черный молотый перец - 1/2 ч. л.;

красный перец (хлопья) - 1/2 ч. л.;

укроп - 1 пучок;

уксус - 2 ст. л.;

растительное масло - 6 ст. л.;

мед - 2 ст. л.

Нарежьте кабачки с помощью овощечистки тонкими длинными слайсами, посолите и оставьте на 30 минут.

Для маринада смешайте измельченный укроп, давленный чеснок, черный и красный перец, масло и мед. Слейте с кабачков сок, положите их в маринад на 2-8 часов.

Котлеты из кабачков и курицы без муки

Мягкие и воздушные получаются котлеты из кабачков с фаршем.

Ингредиенты:

кабачок - 1 шт.;

куриная грудка - 500 г;

соль - 1 ч. л.;

яйца - 2 шт.;

картофельный крахмал - 3-4 ст. л.;

черный молотый перец - по вкусу;

растительное масло - 3 ст. л.

Натрите кабачок на средней тёрке, посолите, перемешайте оставьте на 5 минут. Отожмите сок. Перекрутите на фарш куриную грудку, взбейте яйца. Смешайте кабачки, фарш, яйца, крахмал, поперчите. Сформируйте небольшие котлеты и обжарьте их на разогретом масле на среднем огне - сначала до румяности с одной стороны, потом переверните, накройте крышкой и жарьте еще несколько минут.

Закусочный торт из кабачков

Если кабачковые оладьи уже порядком приелись - не жарьте их больше. Приготовьте этот закусочный торт - с овощной начинкой и острым соусом.

Ингредиенты:

кабачки - 1,2 кг;

морковь - 2 шт.;

лук - 2 шт.;

растительное масло - по вкусу;

соль - по вкусу;

чеснок - 2-3 зубчика;

зелень - 1/2 пучка;

сметана - 300 г;

помидоры - 4 шт.;

яйца - 3 шт.;

мука - 4-5 ст. л.

Натрите на крупной терке морковь, измельчите лук и обжарьте на масле до румяности. Посолите. Смешайте сметану, давленный чеснок и измельченную зелень. Нарежьте тонкими слайсами помидоры.

Натрите на крупной терке кабачки, посолите, оставьте на 15 минут и отожмите. Взбейте яйца с солью, добавьте к кабачкам. Всыпьте туда же муку, перемешайте.

Выложите на разогретую сковороду порцию теста и разровняйте. Обжарьте с обеих сторон до румяности. Пожарьте таким же образом все тесто. Дайте коржам остыть.

Соберите торт: положите корж на тарелку, смажьте соусом, добавьте обжаренные овощи и слайсы помидора, посолите. Накройте вторым коржом и повторяйте, пока не закончатся коржи. Поставьте торт в холодильник на 1 час, перед подачей посыпьте зеленью и украсьте помидором.

Маффины из кабачков

Блюда из кабачков в духовке бывают не только соленые. Например, можно приготовить сладкие кексы из кабачков. О том, что внутри, будете знать только вы.

Ингредиенты:

кабачки - 190 г;

растительное масло -120 мл;

сахар - 150 г;

яйца - 2 шт.;

ванильный сахар - 1 ст. л.;

молоко - 2 ст. л.;

мука - 220 г;

разрыхлитель - 1 ч. л.;

сода - 1/2 ч. л.;

соль - 1/2 ч. л.;

корица - 1 ч. л.;

мускатный орех - щепотка.

Разогрейте духовку до 220°C.

Натрите кабачки. Смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соду, соль, корицу и мускатный орех. Взбейте масло с сахаром, ванильным сахаром, яйцами и молоком. Добавьте кабачковую мякоть, перемешайте. Добавьте жидкие ингредиенты к сухим, снова перемешайте.

Разложите тесто по формочкам на 2/3 - металличческие формы нужно проложить бумажными. Выпекайте кексы из кабачков 5 минут, убавьте температуру до 180°C и готовьте ещё 15 минут.

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