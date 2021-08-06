В документальном фильме зрителям показали уникальные архивные кадры.

В Днепре сохраняется угроза реванша пророссийских сил. Причина: чрезвычайно мощные позиции Днепропетровской епархии РПЦ в Украине и связанных с ней организаций, которые принимали активное участие в сепаратистских движениях 2014-го года и которым всячески способствует городской голова Днепра Борис Филатов.

Об этом рассказали журналисты проекта Украина Selfie в эфире 24-го канала.

Журналисты напомнили, что Филатов, который в 2015-м пришел к власти в Днепре на патриотической риторике, за несколько лет до избрания получил грамоту из рук патриарха Кирилла. В документальном фильме зрителям показали уникальные архивные кадры, как патриарх Кирилл награждает Филатова и его близкого товарища Александра Вилкула знаками отличия "за самоотверженный труд на благо Русской Православной Церкви".

Также глава Днепра близок к митрополиту Иринею (Середнему), управляющему Днепропетровской Епархией РПЦ в Украине. Это подтверждается архивной съемкой. На видео отчетливо видно, как Ириней (Середний) благословляет Филатова.

Митрополит Ириней, по словам местных, во время Революции Достоинства курировал деятельность пророссийских организаций, в частности силового крыла епархии – "Екатеринославской казачьей округа". Между тем сам Борис Филатов долгое время был старостой храма РПЦ в Днепре – на Золотых Ключах.

Сейчас Филатов демонстративно отмежевывается от своего церковного прошлого. Пытается подчистить любые упоминания об отличиях от Кирилла, рассказывают в Днепре. Но он был и остается верным прихожанином Русской православной церкви в Украине, убежден активист Геннадий Бутенко.

"Когда в воскресенье собираются люди, то служители московской церкви проводили среди верующих работу разъяснительную. Не публично, где-то так по-тихому, чтобы они поддерживали Филатова, потому что это правильный человек, правильный кандидат в мэры", – отмечает Бутенко.

Журналисты обратили внимание на взаимоотношения Филатова с Православной церковью в Украине. Отметили: городской голова Днепра не заинтересован в развитии поместной церкви в городе. ПЦУ не получает земельные участки под строительство новых храмов. Филатов прибегает и к прямым оскорблениям в адрес владыки Симеона, управляющего Днепропетровской епархией ПЦУ.

"Филатов очень часто унижает нашего настоятеля, владыку Симеона, и других священнослужителей. Потому что это человек, который душой с Русской Церковью, а не с украинской", – отмечает Геннадий Бутенко.

Сейчас Русская православная церковь в Днепре имеет мощные позиции, как и 10 лет назад, пишет 24 канал. Пророссийские организации никто не распустил и не преследует. Затаились, но всегда готовы и казачки из "Екатеринославской казачьей округа", которые, по информации СМИ, теперь имеют мощного партнера – охранную компанию "Леон", владелец которой – Михаил Кошляк, депутат областного совета от ОПЗЖ и давний бизнес-партнер самого Филатова и Геннадия Корбана.

Автор: Иван Бойко