Если президент проигнорирует ее заявление, Светлана Чаус обещает пойти в международные инстанции.

Жена бывшего украинского судьи Николая Чауса, который исчез в Молдове 3 апреля, обратилась с заявлением к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она просит вмешаться в поиски мужа.

"Мой муж не собирался уклоняться от правосудия. Он ожидал решения, чтобы в соответствии с процедурой вернуться в Украину и защищать себя от незаконного преследования со стороны работников НАБУ", - цитирует Чаус "Громадське", получившее копию заявления.

Супруга отмечает, что если президент будет игнорировать ее заявления, она обратится в международные инстанции.

Читайте такжеПранкер показал переписку с женой судьи Чауса от имени экс-нардепа из БПП (фото)"Если же спецслужбы и дальше будут незаконно удерживать моего мужа, мы будем продолжать обращаться ко всем лидерам европейских и мировых держав. Семья и адвокаты будут принимать все необходимые меры, чтобы вернуть Николая Чауса живым", - написала женщина.

Адвокат экс-судьи Александр Вишневый утверждает, что украинские правоохранители до сих пор не открыли уголовное производство по факту похищения Чауса, хотя соответствующие заявления были.

"Мы подали им заявление о преступлении 12 апреля, а они даже производство не открыли", - говорит адвокат экс-судьи.

Похищение экс-судьи Чауса в Молдове

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Автор: Катерина Комолова