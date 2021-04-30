Жена бывшего украинского судьи Николая Чауса, который исчез в Молдове 3 апреля, обратилась с заявлением к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она просит вмешаться в поиски мужа.
"Мой муж не собирался уклоняться от правосудия. Он ожидал решения, чтобы в соответствии с процедурой вернуться в Украину и защищать себя от незаконного преследования со стороны работников НАБУ", - цитирует Чаус "Громадське", получившее копию заявления.
Супруга отмечает, что если президент будет игнорировать ее заявления, она обратится в международные инстанции.
Читайте такжеПранкер показал переписку с женой судьи Чауса от имени экс-нардепа из БПП (фото)"Если же спецслужбы и дальше будут незаконно удерживать моего мужа, мы будем продолжать обращаться ко всем лидерам европейских и мировых держав. Семья и адвокаты будут принимать все необходимые меры, чтобы вернуть Николая Чауса живым", - написала женщина.
Адвокат экс-судьи Александр Вишневый утверждает, что украинские правоохранители до сих пор не открыли уголовное производство по факту похищения Чауса, хотя соответствующие заявления были.
"Мы подали им заявление о преступлении 12 апреля, а они даже производство не открыли", - говорит адвокат экс-судьи.
Похищение экс-судьи Чауса в Молдове
- 3 апреля стало известно, что группа вооруженных мужчин похитила в центре Кишинева бывшего украинского судью Николая Чауса, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве.
- По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи.
- Впоследствии журналисты сообщили, что пятеро украинцев могут быть причастны к похищению Чауса: вероятно, они въехали в Молдову под вымышленными именами.
- Расследователи отметили, что один из мужчин может быть связан с украинскими спецслужбами, а именно - с Главным управлением разведки Минобороны Украины. При этом представитель ГУР Украины в комментарии журналистам категорически отрицал связь Минобороны с похищением бывшего украинского судьи.
- Ранее жена Чауса предоставила журналистам письмо, которое экс-судья перед исчезновением присылал на свое прежнее место работы - Днепровский суд Киева. Он заявлял о намерениях вернуться в Украину.
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