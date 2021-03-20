Земли по решению суда оккупанты будут принудительно изымать.

С сегодняшнего дня в оккупированном Крыму вступил в силу указ Путина о запрете владеть землей иностранным гражданам. По состоянию на апрель 2020 года более 11 тысяч таких участков принадлежали украинцам.

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Согласно указу российского президента, ограничения были введены на 19-ти из 25-ти муниципальных образованиях Крыма, в частности, в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке.

Исключение - земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Если украинцы не передали права на землю в установленные сроки, такое имущество по решению суда оккупанты будут изымать. Полученную сумму от продажи чужой земли россияне будут передавать государству или городским властям.

Что предшествовало

20 марта 2020 года президент РФ Владимир Путин своим указом расширил перечень территорий, где иностранцы не могут владеть земельными участками. В перечень попало большинство районов в оккупированном Крыму.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что Украина будет обращаться в международные суды в связи с установлением Россией запрета для украинцев владеть землей в оккупированном Крыму.

В Европейском Союзе считают этот указ Путина нарушением международного гуманитарного права.

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Автор: Яна Ставская