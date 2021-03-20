С сегодняшнего дня в оккупированном Крыму вступил в силу указ Путина о запрете владеть землей иностранным гражданам. По состоянию на апрель 2020 года более 11 тысяч таких участков принадлежали украинцам.
Читайте такжеЗеленский объяснил, что предусматривают санкции против Януковича и Азарова
Согласно указу российского президента, ограничения были введены на 19-ти из 25-ти муниципальных образованиях Крыма, в частности, в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке.
Исключение - земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.
Если украинцы не передали права на землю в установленные сроки, такое имущество по решению суда оккупанты будут изымать. Полученную сумму от продажи чужой земли россияне будут передавать государству или городским властям.
Что предшествовало
- 20 марта 2020 года президент РФ Владимир Путин своим указом расширил перечень территорий, где иностранцы не могут владеть земельными участками. В перечень попало большинство районов в оккупированном Крыму.
- Министерство иностранных дел Украины заявило, что Украина будет обращаться в международные суды в связи с установлением Россией запрета для украинцев владеть землей в оккупированном Крыму.
- В Европейском Союзе считают этот указ Путина нарушением международного гуманитарного права.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram