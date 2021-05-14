Зеленский изменил состав СНБО / фото СНБО
Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны новоназначенного министра энергетики Германа Галущенко.
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства 13 мая, а вступает он в силу со дня опубликования.
Читайте такжеВ СНБО подсчитали количество олигархов в Украине
Кто такой Герман Галущенко
29 апреля Верховная Рада поддержала кандидатуру Галущенка на должность министра энергетики Украины.
Ранее Галущенко занимал должность вицепрезидента НАЭК "Энергоатом" с мая 2020 года.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram