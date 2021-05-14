Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства 13 мая.

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны новоназначенного министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства 13 мая, а вступает он в силу со дня опубликования.

Кто такой Герман Галущенко

29 апреля Верховная Рада поддержала кандидатуру Галущенка на должность министра энергетики Украины.

Ранее Галущенко занимал должность вицепрезидента НАЭК "Энергоатом" с мая 2020 года.

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Автор: Олег Давыгора