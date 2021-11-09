Заседание запланировано на 13:30 10 ноября.

В среду, 10 ноября, состоится очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщается на Facebook-странице СНБО.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября в 13:30 в г. Киев заседания СНБО Украины. Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания", – говорится в сообщении.

Известно, что заседание СНБО пройдет в Офисе президента Украины.

Читайте такжеЗеленский подписал закон об олигархахПовестка дня на данный момент не разглашается.

Накануне Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны в связи с назначением ряда новых министров.

В частности, в состав СНБО введен министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павел Рябикин и первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

При этом, Алексей Резников утвержден в составе СНБО в должности министра обороны.

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Автор: Антонина Доломанжи