Лидеры обсудили шаги по возвращению украинских пленных из РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили шаги по возвращению украинских пленных из РФ и "зерновое соглашение".

Зеленский поблагодарил Эрдогана за активное участие в сохранении "зернового соглашения", а также за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в Telegram-канале президента.

"Обсудили дальнейшие шаги по возвращению наших пленных и политзаключенных. В этом вопросе для нас также важна поддержка Турции", - заявил Зеленский.

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"Зерновое соглашение": роль Эрдогана

29 октября 2022 года РФ заявила о выходе из "зернового соглашения", подписанной в июле, и в рамках которой происходит экспорт украинского зерна по Черному морю. В РФ это решение связали с атакой на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте.

После этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что из-за неопределенности вокруг зернового соглашения Украины, РФ, Турции и ООН в мире немедленно выросли цены на продовольствие.

В то же время Украина продолжила экспорт зерна несмотря на выход РФ из соглашения. В украинских портах отгрузили рекордный для военного времени объем зерна.

Турция заинтересована в продлении "зернового соглашения". Сначала в минобороны Турции заявили, что суда под турецким флагом продолжат экспортировать украинское зерно после выхода России из соглашения. Впоследствии Эрдоган провел переговоры с Путиным и тот согласился, не препятствовать экспорту украинского зерна.

Сегодня РФ объявила, что возвращается к выполнению обязательств в рамках "зернового соглашения". Возобновление участия РФ в "зерновом соглашении" подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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