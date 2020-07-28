Зеленский создал военно-гражданскую администрацию Северодонецка

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области. Читайте такжеЗеленский назначил посла Украины в Боснии и Герцеговине Соответствующий указ №297/2020 обнародован на сайте главы государства. "Во исполнение Закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановляю: создать военно-гражданскую администрацию города Северодонецк Луганской области", - говорится в документе. Командующему Объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации поручено осуществить меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter