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Зеленский создал военно-гражданскую администрацию Северодонецка

15:54, 28 июля 2020
Политика
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Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации Северодонецка / фото president.gov.ua

 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области.

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Соответствующий указ №297/2020 обнародован на сайте главы государства.

"Во исполнение Закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановляю: создать военно-гражданскую администрацию города Северодонецк Луганской области", - говорится в документе.

Командующему Объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации поручено осуществить меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

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