Аналогично Кулеба ранее просил провести телефонный разговор с российским коллегой Лавровым, но российская сторона не ответила.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно сделал запрос с целью организации телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, но из Москвы не последовало никакой реакции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга для иностранных СМИ.

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"Зеленский недавно сделал запрос по поводу телефонного звонка с Путиным, но мы никогда не слышали ответа из Москвы", - сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что несколько месяцев назад обращался с просьбой о проведении телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, но ответа по этому поводу так и не было.

Также министр сказал, что вчера в течение трех часов происходило общение политических советников четырех стран "нормандского формата" (Украины, России, Германии и Франции). "Но, к сожалению, они не достигли никаких совместных решений, поскольку представитель России не был достаточно конструктивным", - сказал Кулеба.

Он отметил, что именно из-за этих перечисленных причин Украина и Россия не могут вести переговоры по поводу урегулирования ситуации. "Украина готова вести переговоры по урегулированию. Существуют форматы для таких переговоров, и если Россия готова ответить взаимностью добросовестным образом, я уверен, что мы сможем достичь соглашения, но, к сожалению, в настоящее время этого не происходит", - сказал Кулеба.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.

В Пентагоне 20 апреля заявили, что Россия сосредоточила вблизи границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году.

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Автор: Виталий Саенко