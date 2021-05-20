Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Франция и Германия несколько ослабили свои позиции по отношению к России.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции.
По его словам, за последние 6-7 месяцев более-менее стабилизировалась ситуация на Донбассе.
«Мы понимаем, что мы будем идти дальше в «нормандском формате». У меня была встреча с президентом Макроном в видеоформате с присоединением канцлера Германии Ангелы Меркель. Я чувствую их поддержку. Считаю, что они должны поддерживать сильнее. Они знают мое мнение, я очень открытый с ними. Я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции в отношении России», - сказал Зеленский.
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