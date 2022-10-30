Подробно остановились на вопросе обеспечения нашего войска боеприпасами и ремонта военной техники.

На очередном заседании Ставки Верховного главнокомандующего говорили о фронте и защите инфраструктурных и энергетических объектов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Работаем на победу без выходных. Провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. О главном. Обсудили оперативную ситуацию на фронте. Заслушали информацию о возможных будущих действиях агрессора", - написал Зеленский.

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Он отметил, что детально обсуждены вопросы обеспечения нашего войска боеприпасами и ремонта военной техники.

"Напоследок подробно проанализировали уже сделанные для защиты инфраструктурных и энергетических объектов шаги. Выстоим. Докажем всему миру, что мы несокрушимы", - подчеркнул президент Украины.

Атаки на энергетические объекты

10 октября Россия начала интенсивные атаки на объекты украинской энергетической инфраструктуры с применением ракет и дронов-камикадзе.

22 октября оккупанты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины.

По информации генерального прокурора Андрея Костина, с начала полномасштабного вторжения вооруженными силами России было совершено 85 атак на объекты электроэнергетики Украины, из них 51 - в октябре.

Серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины.

Украинцев призвали сознательно ограничить потребление электроэнергии.

Ночью 27 октября российские оккупанты совершили более шести атак дронами-камикадзе "Shahed-136" по территории Киевской области. В результате атак по энергетической инфраструктуре в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления.

27 октября глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил жителей Киевской области о возможности длительных, более 4 часов, отключений электроэнергии.

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