По словам Дениса Шмыгаля, агрессор стремился запугать украинцев и парализовать энергетику государства.

Украина смогла удержать энергетическую устойчивость после массовых атак России.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что только за первые три дня этой недели враг нанес до 130 ракетных ударов и ударов дронов-камикадзе по гражданским и энергетическим объектам, в частности в столице.

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"Агрессор стремился запугать украинцев и парализовать энергетику государства. Своей цели он не достиг. Украина была готова к такому сценарию. Мы мобилизовали усилия для экстренных ремонтных работ, восстановили электроснабжение в 4 тыс. населенных пунктах. Украинцы проявили сознательность, добровольно уменьшив потребление электроэнергии в среднем на 10%. 15 октября потребители Киева и области вместе уменьшили потребление на 7%. Сознательным относительно уменьшения потребления стали жители Черниговской области, их результат — почти 20%. Это позволяет сбалансировать поставки энергии в пиковые часы и не применять плановые отключения. Рассчитываем, что в ближайшие дни утром и вечером украинцы также воздержатся от чрезмерного потребления электроэнергии", - заявил премьер.

Шмыгаль также отметил, что логическим следствием российских атак и других преступных действий стало первое международное признание России государством-террористом. ПАСЕ в своей резолюции назвала российский режим террористическим и призвала ускорить создание Специального Международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины.

Удары России по критической инфраструктуре

Утром 10 октября Россия совершила ракетные атаки на 13 областей Украины и город Киев. В результате этого погибли 20 человек, травмированы - 108. Повреждения получили 205 объектов, в частности, 45 домов, 30 многоэтажных домов и объекты критической инфраструктуры. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих обращений подчеркнул, что в результате атак оккупантов в течение последних дней повреждено около трети украинской энергетики.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области. По данным "Укрэнерго", в результате обстрела значительным разрушениям подвергся объект энергетической инфраструктуры.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" предупредил о возможных применении графиков аварийных отключений. Жителей Киева и области призвали экономно потреблять электроэнергию, особенно в период с 17:00 до 23:00.

Какую технику лучше выключать - читайте в материале УНИАН.

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