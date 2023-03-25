Боррель уверен, что Китай "не полностью поддерживает Россию" и "не пересек никаких красных линий".

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что поездка китайского лидера Си Цзиньпина в Москву уменьшила вероятность того, что российский диктатор Владимир Путин применит ядерное оружие.

Как пишет FT, Жозеп Боррель сообщил журналистам, что президент Си Цзиньпин "очень, очень ясно" дал понять российскому лидеру, что он не должен развертывать ядерное оружие. При этом главный дипломат ЕС сослался на мирный план Китая для Украины, в котором осуждается его применение.

"Важно то, что этот визит снижает риск ядерной войны, и они [китайцы] ясно дали это понять. Президент хочет свести к минимуму риск быть связанным с российским военным вторжением. Они не участвуют в военных действиях, и нет никаких признаков того, что они хотят участвовать в военных действиях", – сказал он.

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Боррель также добавил, что Китай "не полностью поддерживает Россию" и "не пересек никаких красных линий". В то же время дипломат раскритиковал Китай за "экономическую поддержку" в форме покупки российской нефти, которая, по его прогнозу, не прекратится.

Боррель также анонсировал скорый визит в Китай. Еще несколько высокопоставленных официальных лиц, включая президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и премьер-министра Испании Педро Санчеса, президента Франции Эммануэля Макрона, также собираются в Китай.

Кроме того, по словам Шарля Мишеля, президента Европейского совета, готовится возможный саммит ЕС с Китаем.

Визит Си Цзиньпина в Москву и встреча с Владимиром Путиным - что нужно знать

20 марта лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с двухдневным визитом, став первым лидером, который встретился с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест. Си провел неофициальную и официальную встречи с Путиным. Во время переговоров оба лидера называли друг друга "дорогой друг". Путин заявил, что завидует Китаю, Цзиньпин выразил уверенность в том, что россияне поддержат диктатора на следующих выборах.

Переговоры лидеров, в частности, касались Украины.Путин по итогам заявил, что считает возможным взять предложенный Пекином "мирный план" за основу. Этот мирный план, предусматривающий прекращение поставок оружия Украине, не поддерживают США. Китай призывает ЕС поддержать этот план. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель назвал его недостаточным для решения конфликта, но и отметил, что он не был полностью промосковским.

Накануне западные СМИ сообщали, что после встречи с Путиным Си проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако, по словам последнего, спустя несколько дней после поездки лидера КНР предложений о переговорах так и не поступило.

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