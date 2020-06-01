Зеленский призвал не втягивать Украину в избирательный процесс в США из-за записей разговоров якобы Порошенко с Байденом

Глава государства исключил возможность своей причастности к утечке записей.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не втягивать Украину в избирательный процесс в США из-за обнародованных записей разговоров якобы экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США, вероятного кандидата от демократов на президентский выборах этого года Джо Байдена.

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Об этом Зеленский заявил в видеоинтервью британскому изданию The Telegraph. «Почему нужно снова втягивать Украину в это? ... Сейчас мы пользуемся двусторонней поддержкой в ​​США как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента. Эти пленки не являются приоритетными», - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию, или на избирательные процессы в какой-либо стране. «Мы - независимое государство. Соединенные Штаты Америки является независимым государством», - подчеркнул президент.

Глава государства исключил возможность своей причастности к утечке записей разговора якобы своего предшественника с Байденом. «Я ничего не знаю о деталях этой договоренности (между Порошенко и Байденом - УНИАН). Было ли она достигнута, не была ли достигнута, вообще ли она существовала. Единственное, что меня интересует, это то, как можно было подслушивать, делать записи в Офисе президента Украины», -добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 20 мая на пресс-конференции Зеленский сообщил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство по обнародованным 19 мая записям якобы переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и бывшим государственным секретарем США Джоном Керри. В ходе этих разговоров от Порошенко вроде требовали обеспечить освобождение Виктора Шокина от должности генпрокурора.

Ранее Шокин, который занимал должность генпрокурора в 2015-2016 годах, утверждал, что его заставили написать заявление об увольнении в связи с расследованием в отношении должностных лиц компании Burisma. Он предполагал, что компания Burisma Holdings Limited имела поддержку США. В 2014 году членом совета директоров Burisma стал сын экс-вице-президента США Хантер Байден.

Судья Печерского райсуда Сергей Вовк своим постановлением обязал Офис генерального прокурора открыть уголовное производство относительно вмешательства бывшего вице-президента США Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Шокина.

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