Президент также призвал лишить РФ право вето в ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша квалифицировать действия Российской Федерации как геноцид украинского народа.

Об этом глава государства сообщил в микроблоге Twitter.

"Лишить страну-агрессора права голоса в Совете Безопасности ООН, квалифицировать действия и заявления РФ как геноцид украинского народа, помочь с доставкой трупов российских солдат. Говорил об этом с Генсеком ООН Антониу Гутерришем", - подчеркнул Зеленский.