По словам президента, несмотря на достигнутую договоренность о продлении режима тишины на Донбассе, возможны вооруженные провокации со стороны оккупантов.

Президент Владимир Зеленский не исключает, что недавнее обострение на Донбассе было связано со встречей политических советников лидеров стран "нормандского формата".

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Об этом он сказал на совместной с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом пресс-конференции в Вене. Трансляция мероприятия велась на Facebook-странице Офиса президента.

По словам Зеленского, достигнутая в конце июля договоренность о всеобъемлющем прекращении огня очень важна.

"Шесть недель подряд у нашей страны не было боевых потерь, не было боевых как ранений, так и летальных случаев. Это важно", - заявил он.

"Когда мы берем статистику и видим каждую неделю, что происходило раньше - сколько мы теряли ребят, и вот вам результат – 14 тысяч погибших на этой войне, которую начинала не Украина. Режим тишины - это главный пункт любого документа в любой войне. Никакого диалога, никакого продвижения дальше по "Минску" без прекращения огня не может быть", - констатировал Зеленский.

По его словам, на седьмую неделю после объявления режима тишины погиб украинский военнослужащий.

"Не знаю. Может быть, из-за того, что должна была быть встреча советников. Возможно, поэтому было обострение. Так происходит очень часто, когда планируется встреча в Минском формате или встреча советников, обычно мы видим какое-то напряжение и, к сожалению, это напряжение заканчивается провокацией и, к сожалению, эта провокация заканчивается гибелью украинцев", - подчеркнул он.

По убеждению президента, на встрече политических советников лидеров стран "нормандского формата" была достигнута главная договоренность - о продлении режима тишины на Донбассе.

"Мы не верим, что не будет провокаций, но мы делаем все, чтобы не было погибших", - заявил он.

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Обострение на Донбассе: что произошло

22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

В течение суток 6 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась: один украинский военный погиб, еще один был ранен.

Утром в воскресенье в районе ООС были обнаружены тела двух военных, которые направлялись тушить пожары на Луганщине. В тот же день еще двое военных получили ранения в результате подрыва на мине автоцистерны Вооруженных сил Украины. В понедельник один из них умер.

11 сентября в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата". Согласно сообщению пресс-службы Офиса президента Украины, советники поддержали призыв Киева принять исчерпывающие меры для продолжения устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

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Автор: Константин Гончаров