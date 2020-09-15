Президент Владимир Зеленский не исключает, что недавнее обострение на Донбассе было связано со встречей политических советников лидеров стран "нормандского формата".
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Об этом он сказал на совместной с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом пресс-конференции в Вене. Трансляция мероприятия велась на Facebook-странице Офиса президента.
По словам Зеленского, достигнутая в конце июля договоренность о всеобъемлющем прекращении огня очень важна.
"Шесть недель подряд у нашей страны не было боевых потерь, не было боевых как ранений, так и летальных случаев. Это важно", - заявил он.
"Когда мы берем статистику и видим каждую неделю, что происходило раньше - сколько мы теряли ребят, и вот вам результат – 14 тысяч погибших на этой войне, которую начинала не Украина. Режим тишины - это главный пункт любого документа в любой войне. Никакого диалога, никакого продвижения дальше по "Минску" без прекращения огня не может быть", - констатировал Зеленский.
По его словам, на седьмую неделю после объявления режима тишины погиб украинский военнослужащий.
"Не знаю. Может быть, из-за того, что должна была быть встреча советников. Возможно, поэтому было обострение. Так происходит очень часто, когда планируется встреча в Минском формате или встреча советников, обычно мы видим какое-то напряжение и, к сожалению, это напряжение заканчивается провокацией и, к сожалению, эта провокация заканчивается гибелью украинцев", - подчеркнул он.
По убеждению президента, на встрече политических советников лидеров стран "нормандского формата" была достигнута главная договоренность - о продлении режима тишины на Донбассе.
"Мы не верим, что не будет провокаций, но мы делаем все, чтобы не было погибших", - заявил он.
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Обострение на Донбассе: что произошло
- 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.
- В течение суток 6 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась: один украинский военный погиб, еще один был ранен.
- Утром в воскресенье в районе ООС были обнаружены тела двух военных, которые направлялись тушить пожары на Луганщине. В тот же день еще двое военных получили ранения в результате подрыва на мине автоцистерны Вооруженных сил Украины. В понедельник один из них умер.
- 11 сентября в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата". Согласно сообщению пресс-службы Офиса президента Украины, советники поддержали призыв Киева принять исчерпывающие меры для продолжения устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.
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