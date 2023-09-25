Он рассказал, что по каждому из направлений определяется конкретный чиновник, который будет отвечать за выполнение договоренностей.

Президент Украины Владимир Зеленский относительно визита в Соединенные Штаты Америки и Канаду отмечает, что все договоренности, которые были достигнуты, необходимо реализовать как можно быстрее.

Об этом он сказал в своем видеообращении, отметив, что провел сегодня, 25 сентября, совещания по итогам визита в США и Канаду, а также встреч с лидерами государств-партнеров на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

"Все договоренности, которых мы достигли, каждую перспективу для Украины - все должны реализовать как можно быстрее. По каждому из направлений определяем конкретного чиновника, который будет отвечать за выполнение договоренностей. Оборона, политическое взаимодействие, усиление и очищение институтов, энергетика, восстановление", - отметил глава государства.

Видео дня

Зеленский также упомянул о назначенной специальной представительнице США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер. По его словам, это очень важное назначение и это "четкий символ доверия Америки к будущему Украины".

"Я провел встречу в Нью-Йорке с госпожой Прицкер, она была и в Вашингтоне - на переговорах в расширенном составе с президентом Байденом. Продуктивное настроение. И для нас важно, чтобы спецпредставительница имела возможность как можно быстрее начать работать с Украиной и в Украине", - сказал президент.

Визит Зеленского в США и Канаду

Как сообщал УНИАН, Зеленский во время пребывания в США объявил, что Киев договорился с Вашингтоном о совместном производстве необходимого оружия, в частности систем противовоздушной обороны.

24 сентября Зеленский назвал историческим решение США о совместном производстве оружия и оборонных систем с Украиной. Также он напомнил о решении Канады относительно длительной оборонной поддержки объемом полмиллиарда долларов.

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