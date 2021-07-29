Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о развитии института старост, который парламент принял 14 июля после повторного рассмотрения с предложениями главы государства.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, документ совершенствует правовое регулирование института старост для его дальнейшего развития.

В частности, закон предусматривает, что перед вынесением кандидатуры старосты на рассмотрение совета громады, который его утверждает и увольняет, обязательно проводится общественное обсуждение с жителями.

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Вхождение старосты в состав исполнительного комитета совета громады уже не является обязательным, однако он будет иметь гарантированное право на участие и выступление на заседаниях совета, исполкома, других органов совета. По решению органа местного самоуправления, за старостой закрепляются отдельные задачи администратора Центра предоставления админуслуг.

Документ также регулирует порядок создания старостинских округов с целью введения института старост, в частности для городов, которые не являются административными центрами громад, утверждение советом громады положений о старосте, совмещение должности старосты и тому подобное.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Закон о развитии института старост

14 июля парламент принял закон о развитии института старост, который был ранее ветирован президентом Украины Владимиром Зеленским.

Парламент учел все предложения президента, в том числе и относительно нормы, по которой на должность судьи Конституционного суда могли претендовать народные депутаты.

Ранее президент ветировал этот закон, поскольку он содержал изменения в закон о Конституционном суде, которые не касаются вопросов правового регулирования вопросов относительно института старост и образования старостинских округов.

Автор: Константин Гончаров