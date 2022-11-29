По мнению немецкого президента, такой режим на данный момент только закрепит ту несправедливость, которая уже была нанесена Украине.

Каждый, кто считает, что знает путь выхода и окончания войны в Украине, многовато на себя берет.

Об этом в интервью "Немецкой волне" заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Мы сейчас в фазе войны, в которой на данный момент не видно решения, военного решения. Слава богу, люди в Украине отважные, с полной отдачей встречают угрозу. Мы также видим украинскую армию, которая отбила, казалось бы, такого сверхсильного противника в лице российской армии. Но это не та решающая ситуация, в которой уже сейчас виден выход", - сказал он.

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Президент Германии подчеркнул, что во всяком случае, он его не видит.

"Все советы установить сейчас режим прекращения огня-конечно, легкомысленные, ведь режим прекращения огня на данный момент закрепит ту несправедливость, которая уже была нанесена. Это бы означало, что Россия оставляет за собой оккупированную территорию, а значит - одобрено будет нарушение границ, пренебрежение международного права и кража территории. Это не может быть смыслом режима прекращения огня", - пояснил он свою точку зрения и добавил, что на данный момент пока что не видит выхода.

Также немецкий президент прокомментировал требования Украины относительно гарантий безопасности. По словам Штайнмайера, ожидания Украины известны, знают о них и в немецком правительстве. "И есть сигналы - не только из Германии, что можно себе представить солидарность в сфере безопасности в форме гарантий безопасности. Но пока мы находимся на стадии, когда мы не можем сказать, как именно могли бы выглядеть такие гарантии безопасности, кто, в случае чего, их будет выполнять и каким содержанием они должны быть наполнены. Ведь завершение войны и содержание таких гарантий безопасности - связанные между собой вещи. И поскольку мы на данный момент не видим конца, гарантии безопасности не могут быть сформулированы", - сказал Штайнмайер.

Возможность переговоров между Украиной и Россией

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил об условиях переговоров с Россией. По его словам, это восстановление территориальной целостности Украины, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии безопасности.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что переговоры с РФ возможны во второй половине 2023 года.

Раньше власти РФ предлагали Киеву преговоры, но акцентировали внимание на том, что не собираются обсуждать судьбу захваченных территорий.

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