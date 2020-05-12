Зеленский назначил пресс-секретаря "Квартала 95" членом Нацсовета по вопросам телерадиовещания

Владимир Зеленский назначил Татьяну Руденко членом Нацсовета по вопросам телерадиовещания.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Татьяну Руденко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания

Соответствующий указ №171/2020 от 12 мая размещен на сайте главы государства.

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«Назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», - говорится в документе.

До этого назначения Руденко возглавляла пресс-службу студии «Квартал 95». Также с июля 2019 года она является владелицей и директором интернет-издания iod.media (ООО «Йод.Медиа»).