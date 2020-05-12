Зеленский назначил пресс-секретаря "Квартала 95" членом Нацсовета по вопросам телерадиовещания
18:07, 12 мая 2020Политика
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Владимир Зеленский назначил Татьяну Руденко членом Нацсовета по вопросам телерадиовещания.
До назначения Татьяна Руденко возглавляла пресс-службу студии «Квартал 95» / фото УП
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Татьяну Руденко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания
Соответствующий указ №171/2020 от 12 мая размещен на сайте главы государства.
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«Назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», - говорится в документе.
До этого назначения Руденко возглавляла пресс-службу студии «Квартал 95». Также с июля 2019 года она является владелицей и директором интернет-издания iod.media (ООО «Йод.Медиа»).
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