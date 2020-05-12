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Зеленский назначил пресс-секретаря "Квартала 95" членом Нацсовета по вопросам телерадиовещания

18:07, 12 мая 2020
Политика
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До назначения Татьяна Руденко возглавляла пресс-службу студии «Квартал 95» / фото УП

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Татьяну Руденко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания

Соответствующий указ №171/2020 от 12 мая размещен на сайте главы государства.

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«Назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», - говорится в документе.

До этого назначения Руденко возглавляла пресс-службу студии «Квартал 95». Также с июля 2019 года она является владелицей и директором интернет-издания iod.media (ООО «Йод.Медиа»).

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