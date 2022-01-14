В октябре президент уволил с этой должности Владимира Яценковского.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Литве.

Соответствующий указ главы государства №13/2022 от 14 января обнародовал Офис президента Украины.

"Назначить Бешту Петра Петровича чрезвычайным и полномочным Послом Украины в Литовской Республике", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, указом от 6 октября 2021 года Зеленский уволил с этой должности Владимира Яценковского.

Читайте такжеЗеленский предложил Байдену провести трехстороннюю встречу с ПутинымТогда же президент отправил в отставку чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Армения Ивана Кулебу, уволил Евгения Микитенко - посла Украины в Египте, Ростислава Троненко - чрезвычайного и полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Бразилия, а Василия Серватюка уволил с должности посла в Таджикистане и Афганистане по совместительству.

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