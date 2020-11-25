Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Кима председателем Николаевской областной государственной администрации.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, соответствующий указ № 517/2020 глава государства подписал сегодня.
Президент встретился с Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения на должности главы Николаевской облгосадминистрации.
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Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике. Много лет работал в бизнесе. Возглавлял ряд частных предприятий.
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- 24 ноября Зеленский уволил главу Хмельницкой областной госадминистрации Дмитрия Габинета согласно поданному им заявлению.
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