Президент назначил председателя Николаевской ОГА / фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Кима председателем Николаевской областной государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, соответствующий указ № 517/2020 глава государства подписал сегодня.

Президент встретился с Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения на должности главы Николаевской облгосадминистрации.

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Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике. Много лет работал в бизнесе. Возглавлял ряд частных предприятий.

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Автор: Виктория Токарева