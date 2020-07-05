Дежавю: Зеленский с Ермаком искупались в Одессе (видео)

Год назад Зеленский на том же месте купался вместе с тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом.

Президент Владимир Зеленский искупался с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком на пляже Ланжерон в Одессе, где почти год назад искупался вместе с тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом.

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Видео обнародовало издание Страна.

«Владимир Зеленский купался с Ермаком на том же месте, где в прошлом году 13 июля с тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом. И спускался в море по той же лестнице, а почти через семь месяцев президент уволил Богдана», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский ознакомился с ходом работ по подъему танкера «Делфи» (Delfi), потерпевшего крушение на побережье Одессы в 2019 году.

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