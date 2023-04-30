Зеленский заявил, что есть договоренность с Францией о "дополнительных решениях, которые усилят потенциал Украины на поле боя"

Президент Украины Владимир Зеленский провел третий за месяц продолжительный телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он длился более часа, сообщает Офис президента.

Информируют, что во время разговора Зеленский подробно рассказал о ситуации на фронте, перспективах ее развития в мае-июне и первоочередных потребностях украинских сил обороны.

Кроме этого, лидеры обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе, где должны быть приняты решения относительно гарантий безопасности для Украины и начата процедура приглашения Украины в Альянс.

Видео дня

"Собеседники обсудили взаимодействие в работе с другими международными партнерами по консолидации их поддержки украинской формулы мира. Лидеры Украины и Франции скоординировали позиции накануне важных международных мероприятий и согласовали следующие конкретные шаги в рамках двустороннего диалога", – информируют в ОПУ.

Зеленский в свою очередь сообщил о договоренности со страной о "дополнительных решениях, которые усилят потенциал Украины на поле боя" и поблагодарил Францию за уже оказанную помощь.

"Скорость и конкретность реагирования - это очень важно, это то, что значительно усиливает наши возможности. Ценим подтверждение Францией предоставления нашим Вооруженным Силам мощного бронетанкового пакета", - сообщил Владимир Зеленский в Telegram после разговора.

Война в Украине-роль Макрона

В начале месяца французский президент Эммануэль Макрон направился в Китай с целью обсудить с китайским лидером прекращение войны в Украине. Предполагалось, что Макрон предложит Китаю план, который мог бы привести к переговорам Украины с агрессором.

По информации Bloomberg, эти попытки президента Франции заручиться дипломатической помощью Китая не были удачными. Вскоре после этого поездки Париж получил еще один удар со стороны Пекина в виде скандального заявления посла Китая во Франции, который поставил под сомнение суверенитет Украины.

Кроме этого, как пишет издание, обращение Макрона к Китаю вызвало раздражение Соединенных Штатов Америки.

В то же время, как сообщали СМИ, именно Макрон способствовал тому, чтобы лидер Китая Си Цзиньпин провел первый с начала полномасштабной войны разговор с Владимиром Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: