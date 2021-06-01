Сибига сосредоточится на широком спектре вопросов внешней политики и развития стратегического партнерства.

Заместителем руководителя Офиса президента назначен дипломат Андрей Сибига.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, он сосредоточится на широком спектре вопросов внешней политики и развития стратегического партнерства.

"С целью активизации взаимодействия между Офисом президента, Кабинетом министров и Верховной Радой в вопросах реализации внешнеполитических решений главы государства осуществляется трансформация работы подразделений Офиса президента, ответственных за это направление", - объяснили кадровые назначения в пресс-службе.

Также введена должность заместителя руководителя Офиса президента, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины. Эту новую должность будет занимать Игорь Жовква. Также создано соответствующее структурное подразделение.

"К первоочередным задачам Игоря Жовквы относится координация сотрудничества с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и Верховной Радой", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, события в глобализированном мире требуют еще большей проактивности и инициативности.

"Именно поэтому президенту нужна максимально разносторонняя, профессиональная и своевременная соответствующая экспертиза - в быстром темпе и в профессиональной модерации", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, Украина заинтересована в развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми партнерами в международных отношениях.

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"Системность этой работы является главным условием для ее успеха. Потенциал всех властных институтов Украины должен быть использован полностью для того, чтобы мы могли обеспечить полноправную интеграцию нашего государства в структуры Евросоюза и НАТО, как это и определено Президентом Владимиром Зеленским", - добавил он.

Напомним, 20 мая президент Владимир Зеленский уволил Андрея Сибигу с должности посла в Турции, который занимал ее с августа 2016 года. До назначения послом он был директором Департамента консульской службы Министерства иностранных дел.

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Автор: Светлана Закелова