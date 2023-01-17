Перед визитом Киева делегация посетила Германию и Польшу по усилению военной помощи Украины.

16 января Киев посетила американская делегация во главе с заместителем госсекретаря США Венди Шерман, заместителем советника Байдена по нацбезопасности Йоном Файнером и заместителем министра обороны США по политическим вопросам Колином Калем.

О своем пребывании в украинской столице сообщила в Twitter Шерман. Среди прочего, американская делегация встретилась с министром обороны Алексеем Резниковым, вице-премьером Александром Кубраковым, гендиректором "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким, премьером Денисом Шмыгалем и председателем ОП Андреем Ермаком.

Во время встреч речь шла о безопасности, экономической, энергетической и гуманитарной помощи.

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Как говорится на сайте Госдепа, перед визитом Киева делегация посетила Германию и Польшу по поводу усиления военной помощи Украины.

США понимают потребность Украины в дальнобойных ракетах

Накануне Каль, находясь в Киеве, заявил, что Вашигтон признает потребность Украины бить дальше линии фронта и рассуждает о передаче тяжелых боевых машин. Также продолжаются дискуссии о передаче Украине тяжелых танков Abrams, однако у США пока нет четкого ответа относительно такой помощи.

Первой страной, которая согласилась передать ВСУ современные западные танки, оказалась Великобритания. Согласно заявлению министра обороны Бена Уоллеса, Лондон передаст Киеву эскадрилью Challenger 2.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне четко подчеркнул, что отныне Запад будет ориентироваться на передачи Украине вооружения, с которым ВСУ смогут одержать победу в поединке с Россией.

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