В Верховной Раде сегодня рассмотрят законопроект об уполномоченном по медицинским вопросам.
Об этом сообщается на сайте ВР.
Также предполагается рассмотрение проектов законов о страховании и об особенностях предоставления электронных публичных услуг.
Кроме того, депутаты продолжат рассматривать поправки к законопроекту по обеспечению независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
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В повестке дня также проект закона об усовершенствовании правовых основ деятельности Государственного бюро расследований.
Парламент, кроме того, планирует рассмотреть проект постановления о создании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц Государственного космического агентства Украины (Национального космического агентства Украины) и предприятий космической отрасли, в частности, при реализации проектов "Лыбидь" и "Циклон-4" .
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