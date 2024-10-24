В Верховную Раду внесли законопроект, который предлагает демобилизовать украинцев, которые не достигли 25-летнего возраста.

В Верховную Раду Украину был внесен законопроект № 12147 о демобилизации украинских мужчин, возрастом 18-25 лет. Документ уже был передан на рассмотрение Комитета, об этом говорится на официальном сайте ВРУ.

В карте законопроекта указано, что закон при его принятии коснется мужчин 18-25 лет, которые имели статус ограниченно годных в военное время и были мобилизованы после его отмены. Кроме того, народные депутаты выступают за то, чтобы освобождать от службы граждан, подпадающих под эту категорию, и переводить их в запас. Однако такие украинцы могут продолжать военную службу в рядах Вооруженных сил Украины, если они того желают.

Мобилизация и демобилизация в Украине

9 октября 2024 года ВРУ приняла законопроект об освобождении от мобилизации мужчин до 25 лет. Однако председатель Рады Руслан Стефанчук тогда отметил, что если такие граждане уже были мобилизованы, их не будут освобождать от службы.

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Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тоже подчеркивал о необходимости "беречь" категорию 18-25 лет, так как, по его словам, Украина нужна будет и через 20, и через 30 лет. И для ее сохранения нужны молодые граждане.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Украине нужна экономическая демобилизация.

"Чтобы снять градус напряжения, нужно придумать какой-то механизм. Если мы говорим об экономическом бронировании, то мы должны говорить и об экономической демобилизации", - считает адвокат Тарас Боровский.

Кроме того, Стефанчук объяснил ситуацию по демобилизации военных до 25 лет. По его словам, просто демобилизация может привести к обвалу отдельных участков фронта, поэтому "популистские решения" могут быть очень опасными.

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