"Начали разрабатывать": в Раде рассказали, когда может быть готов законопроект об оппозиции

Кондратюк считает, что во время обсуждений законопроекта есть "хорошая коммуникация".

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк надеется, что закон об оппозиции удастся выписать к следующей сессии парламента, которая начнется в сентябре.

Об этом она сказала в интервью "Радио Свобода".

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"Мы начали разрабатывать закон об оппозиции. Причем, мы начали разрабатывать вместе с большинством и с меньшинством, все представители фракций. Кстати, это тоже очень и очень хорошие шаги. Я очень надеюсь, что мы его выпишем к следующей сессии Верховной Рады", - сказала Кондратюк.

Она считает, что во время обсуждений законопроекта есть "хорошая коммуникация".

Как сообщал УНИАН, ранее партия "Голос" в Раде объявила о переходе в оппозицию к власти.

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