Законопроект об олигархах принят с нарушением регламента и с достаточно большим количеством юридических банальных ошибок, считает депутат.

Закон об олигархах был принят народными депутатами сразу с тремя вариантами одной статьи.

Об этом заявил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в эфире канала "Украина 24".

Он отметил, что все три учтенные правки противоречат друг другу.

"Если мы сейчас смотрим на текст закона об олигархах, то здесь не может быть даже споров - редакция закона принята с тремя вариантами статьи 5: одна статья, которую проталкивала власть, чтобы это (определение статуса олигарха - ред.) было через СНБО, две другие - это НАПК или специальная комиссия при НАПК. Все эти три правки учтены, поэтому текст пойдет с такой коллизией", - сказал Железняк.

По мнению депутата, надо прислушаться к советам Венецианской комиссии при внесении правок в законопроект.

"Очень странно будет спрашивать Венецианскую комиссию, чтобы она рекомендовала, как бы выглядел этот закон, если этот закон уже принят. Это такая небольшая шизофрения. Но, учитывая то, что текст приходится исправлять, потому что там или вето президента, или новые законодательные изменения, потому что другого варианта нет, он принят с нарушением регламента и с достаточно большим количеством юридических банальных ошибок. В данном случае советы Комиссии могут быть достаточно удобны и эффективны, чтобы мы, исправляя ошибки, могли исправлять и другие вещи, которые рекомендует Венецианская", - сказал он.

Читайте такжеСтефанчук прокомментировал нарушение регламента Рады при голосовании закона об олигархах

Законопроект об олигархах

23 сентября, Верховная Рада приняла президентский законопроект об олигархах (№5599). За это решение проголосовали 279 народных депутатов из 379, зарегистрированных в сессионном зале. Законопроект рассматривали по спецпроцедуре, то есть рассмотрели лишь 13 поправок из 1270 представленных. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления его в силу. Он теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

Законом определено, что олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует как минимум трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

После голосования стало известно, что при принятии закона об олигархах возникла юридическая коллизия, из-за которой за него нужно будет голосовать еще раз. Учли одновременно три (396, 398, 406) поправки, противоречащие друг другу.

24 сентября в ВР было зарегистрировано 12 проектов постановлений, которые предлагают отменить решение ВР о принятии этого закона, тем самым блокируя возможность его подписания. Авторами 11-ти из них являются представители фракции "Европейская солидарность", а 12-й - представители "Оппозиционной платформы - За жизнь". Как известно, пока такие проекты постановлений не будут рассмотрены и отклонены парламентом, закон, которого они касаются, не может быть подписан председателем парламента и передан на подпись президенту.

10 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что предлагает прислать законопроект об олигархах для получения заключения Венецианской комиссии уже после принятия его в целом как закона.

Читайте также"Точка выбора пройдена": Данилов прокомментировал принятие закона о деолигархизации

Ранее в эфире программы "Свобода слова" председатель ВР Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на позицию фракции "СН", которая выступала против этого шага.

Разумков пояснил, что отправил этот проект закона в Венецианскую комиссию по обращению четырех оппозиционных фракций и групп и уполномоченного ВР по правам человека.

Автор: Александр Топчий