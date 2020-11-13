Система территориальной обороны должна отвечать современным вызовам, стоящим перед Украиной и миром, заявляет Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что законопроект о территориальной обороне должен быть принят до конца года.

Как передает пресс-служба СНБО, об этом Данилов заявил в ходе совещания по вопросу завершения разработки соответствующего законопроекта.

По его словам, система территориальной обороны должна отвечать современным вызовам, стоящим перед Украиной и миром.

«Необходимо создать мощную систему территориальной обороны», - сказал Данилов и добавил, что она «должна быть государственнической, соответствовать современному положению вещей в Украине и мире, а также стандартам НАТО».

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Секретарь СНБО подчеркнул, что законопроект, разработанный во исполнение решения СНБО от 7 мая 2019 года «О мерах по укреплению обороноспособности государства», введенного в действие указом президента от 7 мая 2019 года № 200 (с изменениями, внесенными указом президента от 7 декабря 2019 года № 921), должен быть принят до конца года.

В совещании приняли участие первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, командующий Силами специальных операций ВСУ Григорий Галаган, представители субъектов сектора безопасности и обороны, привлеченные к подготовке соответствующих законодательных изменений.

Провал гособоронзаказа: что известно

12 ноября секретарь СНБО заявил, что в Украине провален гособоронзаказ. Секретарь СНБО заявил о необходимости принятия неотложных мер для повышения эффективности и результативности работы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Минэкономики и Минобороны было поручено в двухнедельный срок принять меры к обеспечению эффективного использования ресурсов государственного бюджета согласно принятым решениям.

Финансирование государственного оборонного заказа на 2020 год предусмотрено в объеме 25,848 миллиарда гривень, что на 16% больше, чем в 2019 году.

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Автор: Константин Гончаров