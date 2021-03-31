В заявлении партии говорится, что, по данным независимого экзит-полла группы «Рейтинг» и параллельными подсчетам штабов «Замайбутне» и «Свободы», победу одержал Александр Шевченко, однако партия власти пытается изменить результат.

Партия «За майбутне» требует от руководства «Слуги народа» не вмешиваться в подсчет голосов в округе № 87 на Прикарпатье.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

В нем говорится, что, по данным независимого экзит-полла группы «Рейтинг» и параллельными подсчетам штабов «За майбутне» и «Свободы», победу одержал Александр Шевченко, однако партия власти пытается изменить результат.

«Сначала кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк заявил о своей победе, затем глава провластной партии Александр Корниенко рассказал о фальсификации. В то же время представители «Опоры» и «Честно», которые следят за выборами, не зафиксировали никаких нарушений.

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После заявления Корниенко состоялось "заминирование" окружной избирательной комиссии в Надворной, где продолжается подсчет голосов. С ОИК вывели почти всех наблюдателей и членов участковых комиссий, при этом она продолжала работу.

Протоколы от УИК с победой Шевченко ОИК отправляет на перерасчет и уточнение. Чтобы сдать документы, люди ждут прямо на улице уже более трех суток!

Кроме того, «Слуга народа» отправила «десант» из 28-ми народных депутатов, чтобы «проконтролировать подсчет голосов», – говорится в заявлении.

Депутатская группа «Партия «За майбутне» призвала членов окружной комиссии провести честный подсчет голосов, правоохранительные органы – предупредить попытки фальсификации, а партию «Слуга народа» – не вмешиваться в избирательный процесс.

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Автор: Иван Бойко