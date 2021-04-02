У депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко "нет данных" о том, что российский президент Владимир Путин является убийцей.
Об этом говорилось в эфире программы Право на власть.
Читайте также"Никто никуда не свалит": Арахамия извинился за скандальную переписку нардепа Колесник (видео)
У депутата ОПЗЖ спросили в студии, что тот думает о Путине.
"Я хотел бы задать вам вопрос, на который каждый украинец без сомнений может ответить. Президент Байден сказал, что Путин – убийца. Вы так считаете тоже? Я – да", – поинтересовался гость ток-шоу.
Бойко же ответил, что видел сюжет о Байдене, и он считает, что президента США "просто поймали журналисты". Затем депутат ОПЗЖ возмутился, как, мол, Украина может вести переговоры в "нормандском формате" с такой позицией. Потому что, утверждает Бойко, со стороной "надо договариваться", а не обзывать.
На что ведущая и гость программы отметили, что Байден тоже встретится с Путиным, но это не мешает ему говорить, что глава Кремля – убийца.
Бойко попытался уйти от вопроса, однако ведущая Наталья Мосейчук спросила у него еще раз: "Ну, это краеугольный вопрос. Путин-убийца?"
"У меня нет таких данных, что он – убийца", – ответил Бойко.
Что сказал Байден о Путине
- В большом интервью для ABC News Байден заявил, что считает Путина убийцей.
- Президент США отметил, что Путин заплатит за свои преступления, в частности речь шла о масштабных усилиях России очернить репутацию Байдена накануне президентских выборов. Он добавил, что уже предупреждал российского президента об этом во время телефонного разговора в конце января.
- После слов Байдена о "Путине-убийце" Россия отозвала на консультации своего посла из Вашингтона. В Москве также обвинили США в том, что отношения между странами в плачевном состоянии.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram