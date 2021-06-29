Известный украинский бизнесмен Александр Ярославский поделился с изданием strana.ua своими воспоминаниями про мэра Харькова Кернеса – как они рассорились, но незадолго до смерти градоначальника помирились и строили общие планы по развитию города.

«Шикарные. – говорит Ярославский в ответ на вопрос о его отношениях с Кернесом до их ссоры. – Геннадий Адольфович звонил и спрашивал, что и как сделать. Добкин, перед тем, как ехать на представление (а тогда шли долгие дебаты, кого губернатором ставить), советовался. Я как сейчас помню, сижу вечером на стадионе «Металлист». Он приезжает и говорит: «Александр Владиленович, я прошу Вашего благословения. Я еду на представление губернатором». Я думаю, он боялся, чтобы я не вставил туда кого-то своего. Я ему сказал, что мне все равно, я вообще туда никого не тащил. Ну и чем закончилось губернаторство Добкина? Ничем, фотографиями с рыбалки», – вспоминает бизнесмен, сравнивая след двух политиков в развитии города.

Поводом для долгого периода, когда Ярославский с Кернесом долгое время не общались, стал спор из-за земельного участка, отнятого у брата бизнесмена Алексея: «У брата отняли землю, на этом все закончилось. Я был вынужден открыть рот, сказать Кернесу все, что думаю, так и мы и разошлись. Это наложилось на историю с Януковичем», – вспоминает бизнесмен, рассказывая, с чего начались его проблемы, которые привели к продаже «Металлиста».

«Мои проблемы начались с того, что я отказался идти в список «Партии регионов». Янукович меня поставил тридцать третьим номером. Но я от списка отказался. – вспоминает Ярославский эпоху восхождения экс-президента и его политсилы, которая, не гнушаясь методами, подгребала самые лакомые активы под себя. – «Януковичи» закатали под асфальт всех. В принципе меня спас побег Януковича», – рассказал Ярославский, потерявший в эпоху его правления некоторые из своих активов.

Ярославский отметил, что именно Кернес сделал наибольший вклад в развитие Харькова: «Кернес молодец. Понятно, что сам он лопатой не работал, но так как привели при нем Харьков в порядок, не делал никто».

После примирения, которое произошло на день рождения Ярославского в конце 2019 года, они вместе с Кернесом строили планы на будущее, а бывший мэр откровенно гордился тем, что сделал для города: «Конечно, (Кернес хвастался своими успехами), а почему нет? – говорит бизнесмен о своем общении с бывшим мэром Харькова. – Это классно, когда человек хвастается своими успехами, например, когда он показывает парк. Он часто приезжал ко мне в гостиницу. Мы сидели, болтали. Я к нему постоянно ездил. Каждый день. Видно, так не хватало общения, что мы начали видеться ежедневно. И потом, сейчас у нас другие возможности. У него как у мэра, у меня как у бизнесмена с деньгами. Мы могли обсуждать большие городские проекты.

Интервью вышло в свет 27 июня и приурочено ко дню рождения Геннадия Кернеса. В авторском тексте сказано, что уже сейчас в городе хорошо видна политическая борьба: «Политическая реклама на бордах намекает, что вскоре тут пройдут выборы мэра – битва за пост Кернеса, где основными кандидатами обозначены действующий и.о. мэра Игорь Терехов и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин. Их именами и портретами завешен весь город».

Вместе с тем журналист отмечает: «Мы проходим мимо стадиона «Металлист», напротив которого кто-то ушлый разрисовал стену муралом с изображением Ярославского. Ярко и очевидно – всем понятно, кто тут хозяин».

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Автор: Григорий Бондарь