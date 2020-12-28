Рахманин, который возглавлял фракцию полтора года, намерен сосредоточиться на законотворческой работе в сфере вопросов безопасности.

Ярослав Железняк избран новым председателем фракции "Голос".

Об этом сообщается на сайте партии.

"Фракция партии "Голос" в Верховной Раде на своем заседании 28 декабря приняла решение о ротации в должности председателя фракции, удовлетворив заявление Сергея Рахманина. Новым председателем фракции избран Ярослав Железняк", - говорится в сообщении.

Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Рахманин отметил, что председательство во фракции не является "пожизненной привилегией или пожизненным заключением", а ротация руководства является "не только нормальным, но и необходимым процессом для молодой политической силы".

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"В 2019 году фракции, подавляющее большинство членов которой впервые сталкивались с большой политикой, был нужен в должности председателя человек с необходимым жизненным опытом и практическими знаниями о реальной политике. Опыт, приобретенный членами фракции, и полученный каждым из них личный авторитет предполагают безболезненную смену руководителя фракции. В то время, когда вопросы безопасности приобрели чрезвычайную остроту, есть необходимость сосредоточиться на этой проблематике. Мои знания и опыт должны быть максимально использованы в этой сфере с учетом того, что во фракции есть политики, способные эффективно руководить фракцией. Время, высвобожденное от выполнения организационных функций, позволит больше сосредоточиться на продуктивной законотворческой работе", - пояснил Рахманин.

Первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Железняк поблагодарил коллег за поддержку и Рахманина "за тот фундамент, который он заложил за предыдущие полтора года".

"Многие функции я выполнял и раньше как заместитель председателя. Но теперь будет еще больше ответственности перед коллегами за доверие. Поэтому буду упорно работать, чтобы быть не только самым молодым руководителем фракции в истории парламента, но и самым эффективным для нашей команды", - прокомментировал он.

Полномочия нового председателя парламентской фракции "Голоса" вступят в силу после официального объявления на пленарном заседании Верховной Рады.

Как сообщил Железняк в своем Telegram-канале, заместителем председателя фракции избран Роман Костенко.

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Автор: Юлия Петриченко