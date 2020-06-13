Подкуп Холодницкого и Сытника: задержанному налоговику объявили о подозрении

Вопрос относительно сообщения о подозрении двум другим задержанным решается.

Задержанному по делу о подкупе руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие дела против бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины, бизнесмена Николая Злочевского первому заместителю начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николаю Ильяшенко сообщено о подозрении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил директор НАБУ Артем Сытник.

По его словам, Ильяшенко сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины - предложение взятки. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией или без конфискации имущества.

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"В отношении двух других задержанных - сейчас уже подготовлены проекты сообщения о подозрении. Часть задержанных являются специальными субъектами (адвокатами), поэтому подписывал подозрение руководитель САП", - добавил Сытник.

Как сообщал УНИАН, 12 июня в САП сообщили о задержании чиновника управления ГФС в г. Киеве и других лиц, которые за 6 млн долл. пытались подкупить руководство НАБУ и руководителя САП за закрытие уголовного дела.

Сегодня, 13 июня, Сытник заявил, что руководителей правоохранительных органов пытались подкупить за закрытие дела против бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины, бизнесмена Николая Злочевского. Дело касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на подконтрольный бизнесмену Сергею Курченко банк, и легализации этих средств.

Были задержаны три человека, среди которых первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Ильяшенко. Второе задержанное лицо, по предварительным данным, имело отношение к компании Burisma и является доверенным лицом Злочевского, третье лицо - бывший работник ГФС, который также является доверенным лицом Злочевского.

Справка УНИАН. Дело касается расследование в отношении бизнесмена Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и осуществлении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

Фигурантами "дела Курченко", которым ГПУ объявила о подозрении, является экс-глава АПУ Борис Ложкин, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Злочевский, действующий на тот момент заместитель главы АПУ Филатов и другие топ-чиновники.

Всего в ходе расследования преступлений сообщено о подозрениях 98 лицам, в том числе высокодолжностным лицам, из них 12 - чиновники центральных органов исполнительной власти, а также Национального банка Украины, 6 - руководители областных государственных администраций, 14 человек - из руководящего состава государственных предприятий.

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